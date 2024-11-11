"Вчительську тисячу" отримають не всі: хто не потрапив до списку

За словами Лісового, МОН вже працює над тим, щоб надбавку одержували всі категорії педагогічних працівників.

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Фінансові надбавки для вчителів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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З початку наступного року освітяни зможуть отримати тисячу гривень до зарплати

Доплати не одержуть педагоги дошкільної та позашкільної освіти, викладачі закладів професійної-технічної та коледжів

З січня 2025 року українські педагоги почнуть отримувати щомісячну доплату до своєї заробітної плати, однак, не всі освітяни зможуть отримати гроші. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.

За словами міністра освіти та науки, рішення уряду щодо надання фінансової надбавки не поширюється на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, викладачів закладів професійної-технічної та коледжів.

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Лісовий зазначив, що МОН працює над розробкою механізмів доплат для цих категорій педагогічних працівників, однак фінансування цих витрат здебільшого покладено на органи місцевого самоврядування.

"Заробітні плати для категорій: педагогів дошкільної освіти, педагогів позашкільної освіти, закладів професійно-технічної освіти і коледжів здебільшого органи місцевого самоврядування виплачують. Нам просто потрібно розробити певні механізми, які дозволять тим громадам, які мають можливості платити більше, дійсно платити більше", - додав міністр освіти та науки.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні з 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати. Ці "вчительські доплати" почнуть надходити в руки освітян уже з 1 січня 2025 року. Їхня сума становитиме 1000 гривень. Уже з 1 вересня розмір виплат збільшиться до 2000 гривень.

Як раніше писав Главред, українці, які досягли пенсійного віку, мають право продовжувати працювати. У випадку відстрочки від початку пенсійних виплат основний розмір пенсії збільшується. Варто зауважити, що для збільшення розміру пенсії враховуються лише повні місяці роботи. А тим, хто раніше отримував пенсію іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі, підвищення виплат не встановлюють.

Також нещодавно в Україні стартувала нова хвиля фінансової допомоги від ООН. Завдяки програмі ширше коло українців, які постраждали від війни або опинилися в скрутному становищі, зможуть скористатися фінансовою підтримкою.

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21 березня 2023 року обійняв посаду міністра освіти і науки України.

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