Соціальну допомогу в Україні платитимуть зовсім інакше: у Мінсопцолітики розкрили план

За словами очільниці Мінсоцполітики Оксани Жолнович, соціальну допомогу українцям планується відв'язати від офіційного прожиткового мінімуму.

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Як каже міністр Оксана Жолнович, відповідний законопроєкт вже опрацьовується / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в 2024 році може бути введена уніфікована гарантована соціальна допомога, яка буде залежати від базового доходу сім'ї. Про це міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновниці, соціальну допомогу українцям планується відв'язати від офіційного прожиткового мінімуму.

"За нашими даними, реальний прожитковий мінімум становить понад 6000 гривень. Що ми хочемо зробити, щоб його відв'язати від цих обтяжливих факторів, які на сьогоднішній день не дозволяють його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язане до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу сім'ї, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї", – каже чиновниця.

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Жолнович повідомила, що відповідний законопроєкт вже опрацьовується в центральних органах виконавчої влади України. Чиновник сподівається, що документ буде швидко поданий на розгляд до Верховної Ради.

"Приблизно так це буде виглядати. Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тим же 6 тисяч гривень. Тому що якщо він або вона живуть самі, то повинні витрачати кошти на всі базові потреби. Якщо є сім'я з трьох осіб - мама, тато, дитина – ми говоримо, що перший повинен точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%. Якщо це дитина, то це, звичайно, – 100%, тому що на дитину витрати будуть трохи більше. Якщо це особа з інвалідністю, — також 100%. Якщо це особа пенсійного віку, але у нього низька пенсія, — це також 100% тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", - пояснила керівник Мінсоцполітики.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутися в сервісний центр ПФУ.

Стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році. Незважаючи на складнощі в 2023 році, індексація відбулася. А ось, про прийдешній рік поки говорити важко.

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