Прірва: експерти порівняли ціни на малину в Україні та Сербії

Незважаючи на цінову різницю, український малиновий бізнес залишається конкурентоспроможним.

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Експерти порівняли ціни на малину в Україні та Сербії / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Скільки коштує малина в Україні та Сербії

Чому така велика різниця у вартості ягоди

В Україні стартував сезон масової заготівлі малини для заморозки. Заготівельники вже розпочали активну закупівлю свіжої ягоди, і на ринку формується рівень стартових цін.

За даними аналітиків EastFruit, залежно від регіону, за кілограм малини виробникам пропонують від 50 до 70 гривень, що еквівалентно 1,0-1,4 євро.

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Для порівняння, у Сербії, де сезон розпочався трохи раніше, мінімальна закупівельна ціна на малину становить близько 2,6 євро за кілограм. Таким чином, сербські фермери отримують у середньому в 2,5 раза більше, ніж українські виробники.

Попри це, сербські аграрії заявляють про намір відмовитися від вирощування малини наступного року через низьку рентабельність. Однак такі заяви повторюються з року в рік і поки що не призводять до масового згортання виробництва.

Цікаво, що в Україні, попри значно нижчі закупівельні ціни, особливого невдоволення з боку фермерів не спостерігається. Ба більше, українські виробники демонструють стабільність і впевненість у майбутньому. Це особливо актуально на тлі того, що Україна виривається у світові лідери з експорту замороженої малини, обганяючи таких великих гравців, як Польща та Сербія.

Таким чином, незважаючи на цінову різницю, український малиновий бізнес залишається конкурентоспроможним і продовжує нарощувати експортні обсяги.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв Главред, у липні в Україні очікується зниження цін на овочі - подешевшають помідори, огірки, молода картопля і цибуля. Економіст Олег Пендзин пояснив, що зазвичай здешевлення відбувається в червні, проте цього року сезон затягнувся через погоду.

Також знизилися ціни на молочні продукти, незважаючи на загальне зростання цін на продукти. За даними Мінфіну, станом на 26 червня сир подешевшав із 93,66 до 92,53 грн, кефір - із 62,32 до 58,49 грн, а сметана - із 54,16 до 52,99 грн за упаковку.

Крім того, ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів урожаю.

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