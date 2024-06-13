Графіки вимкнення світла 14 червня: у які години не буде електроенергії

В Україні 14 червня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Годин зі світлом стане менше. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані з 18:00 до 22:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується", - йдеться у повідомленні.відео дня
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.
Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.
Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.
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