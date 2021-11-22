Проїзд у транспорті без COVID-сертифіката: МОЗ послабить карантинні вимоги

Послаблювати карантинні обмеження в транспорті : у МОЗ описали процедуру / УНІАН

МОЗ хоче послабити вимоги для проїзду в транспорті, при цьому в цілому в регіонах "жовтої" зони карантинні обмеження посилять. Про це в українському телеефірі заявив профільний міністр Віктор Ляшко.

За словами глави МОЗ, Луганська і Львівська області переходять в "жовту" зону, оскільки там стабілізувалися показники поширення коронавірусу. Однак, для того, щоб потрапити в адміністративні будівлі, розважальні заклади та на масові заходи в "жовтій" карантинній зоні необхідно буде мати сертифікат про проходження повного курсу вакцинації.

Вимогу надавати COVID-сертифікати для проїзду в міському транспорті також переглянуть у бік ослаблення. Але ось для поїздок по Україні вона залишиться обов'язковим.

"І ми будемо утримувати цю ситуацію поки не буде спаду захворюваності коронавірусом. Але в МОЗ звернулися мери деяких міст, щоб переглянути питання проїзду в міському транспорті. Ми будемо йти назустріч, оскільки наближаються холоди. Ми переходимо на той етап, коли говоримо: "Пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і вакциновані не повинні страждати через нещеплених"", - заявив Ляшко.

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Нагадаємо, раніше, з 1 листопада, Київ офіційно перейшов до Червоної зони карантину. З сьогоднішнього дня в столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.

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