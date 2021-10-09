Надбавка до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати у 2022 році

В Україні обіцяють підвищення пенсій у 2022 році / censor.net

В Україні заплановано кілька етапів підвищення соціальних виплат. Вже в 2022 році українським пенсіонерам кілька разів підвищуватимуть пенсії.

При цьому щоразу ці індексації стосуватимуться різних категорій громадян, розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що перший перерахунок стосуватиметься пенсій людей з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи: підвищення виплат заплановано на 1 січня.

Крім того, передбачається провести нове підвищення соцвиплат.

Кому чекати підвищення соцвиплат у 2022 році:

загальна індексація пенсій для 10 млн пенсіонерів;

підвищення компенсацій виплат українцям у віці старше 75 років.

перерахунок прожиткового мінімуму з 1 липня та підвищення мінімальної пенсії;

зростання мінімальної пенсія для пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають необхідний трудовий стаж з 1 жовтня.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Реклама

Читайте такжеУкраїнкам світить надбавка до пенсій: названі сума і терміни

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Читайте также500 гривень надбавки до пенсії: українцям пообіцяли додаткові виплати

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.