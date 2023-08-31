Майже 200 тисяч ВПО будуть позбавлені допомоги: хто залишиться без грошей

Майже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб будуть позбавлені державної допомоги. Категорії українців, які перебувають під загрозою, в ефірі телемарафону назвала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Без допомоги залишаться майже 180 тисяч українців. Таке рішення ухвалили після того, як була проведена ретельна перевірка.
Повідомляється, що 109 тисяч ВПО перебувають за кордоном, тому будуть позбавлені допомоги. Ще 10 тисяч людей опинилися в реєстрах РАГСу як померлі, але досі на них приходять виплати.
Крім того, були випадки, коли 2 члени сім'ї подали документи на виплати для одних і тих самих дітей. Таких сімей майже 60 тисяч.
Нагадаємо, у серпні 2023 року почали працювати нові правила виплат внутрішньо переселеним особам, які були затверджені Кабміном минулого місяця літа. Як уточнюють у Міністерстві соціальної політики, йдеться про зміни до Порядку призначення виплат на проживання для ВПО.
Раніше Главред також писав про те, кому скасували виплати ВПО.
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