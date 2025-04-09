Деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат: у чому причина

Пенсіонери-переселенці мають написати заяву, щоб не залишитися без виплат.

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Хто може залишитися без пенсій / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Яка група пенсіонерів може залишитися без виплат

Кому потрібно подати заяву у Пенсійний фонд

Пенсіонери, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, повинні написати заяву в Пенсійний фонд, щоб не залишитися без виплат. Про це розповів пенсійний експерт На пенсії Сергій Коробкін.

За його словами, відповідно до постанови Кабміну №299, пенсію не можуть перераховувати громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

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Коробкін пояснює, що виплата пенсії припиняється, якщо протягом шести місяців були відсутні видаткові операції та в ці півроку не проводилася фізична ідентифікація особи.

І ще одна умова - пенсію виплачують тим, хто залишився на тимчасово окупованих територіях або виїхав звідти, за умови, що вони не отримують пенсію від РФ. Це потрібно підтвердити заявою до Пенсійного фонду для поновлення або продовження виплати.

Експерт нагадує, що Пенсійний фонд має до 31 грудня 2025 року перевірити всі пенсійні справи тих, хто проживає на непідконтрольній території, або виїхав звідти на наявність відповідної заяви.

Існує ймовірність, що у разі відсутності заяви деяким пенсіонерам припинять виплати.

Якщо раніше ідентифікацію потрібно було проходити лише тим, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, то тепер ця вимога стосується всіх переселенців.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні у 2025 році в окремих категорій пенсіонерів зросли мінімальні виплати. Йдеться про пенсії за інвалідністю для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Нагадаємо, в Україні окрема категорія громадян має можливість дострокового виходу на пенсію, зокрема цим правом можуть скористатися жінки, які виховали до шести років від п'яти дітей, а також матері тяжкохворих і дітей з інвалідністю. Водночас це можливо, якщо вони досягли 50 років та мають щонайменше 15 років трудового стажу.

Раніше ми писали, яка найменша пенсія у 2025 році. На порталі Дія йдеться, що розмір соціальної пенсії дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2025 рік складає 2 361 гривню. Проте, ця виплата доступна лише після досягнення 65 років.

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