Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні

Як українці можуть зекономити, перенісши побутові справи на нічний час.

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Що зміниться в тарифах на електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Як можна зекономити на електроенергії з двозонним лічильником

Що зміниться в тарифах на електроенергію з травня 2025 року

З травня 2025 року в Україні побутові споживачі продовжать оплачувати електроенергію за чинним тарифом у розмірі 4,32 грн за кіловат-годину. Про це повідомляє 24 Канал.

Проте для деяких категорій громадян буде діяти спеціальна знижка на електроенергію. Йдеться про власників двозонних електролічильників, яким надається можливість значно зекономити. Якщо денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишиться без змін, то вночі, з 23:00 до 7:00, вартість електроенергії знизиться на 50%.

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Це може суттєво зменшити витрати на оплату електроенергії, адже громадяни зможуть перенести частину своїх побутових справ, таких як прання або заряджання електроприладів, на нічний час.

На сьогоднішній день стандартний тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за кіловат-годину, і саме цей тариф буде актуальним для більшості споживачів у травні.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Варто зазначити, що раніше, під час опалювального сезону, для мешканців багатоповерхівок без централізованого опалення, які використовували електрику для обігріву, діяв знижений тариф — 2,64 грн за кіловат-годину. Однак з приходом теплої пори року ця пільга більше не буде діяти.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що частина українців може зіткнутись з додатковими витратами на електроенергію. Громадяни можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень.

Також в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина – зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.

Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. Інформація про можливе підвищення тарифів не відповідає дійсності.

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