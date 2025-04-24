Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні

Руслан Іваненко
24 квітня 2025, 18:33
46
Як українці можуть зекономити, перенісши побутові справи на нічний час.
Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні
Що зміниться в тарифах на електроенергію / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Як можна зекономити на електроенергії з двозонним лічильником
  • Що зміниться в тарифах на електроенергію з травня 2025 року

З травня 2025 року в Україні побутові споживачі продовжать оплачувати електроенергію за чинним тарифом у розмірі 4,32 грн за кіловат-годину. Про це повідомляє 24 Канал.

Проте для деяких категорій громадян буде діяти спеціальна знижка на електроенергію. Йдеться про власників двозонних електролічильників, яким надається можливість значно зекономити. Якщо денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишиться без змін, то вночі, з 23:00 до 7:00, вартість електроенергії знизиться на 50%.

відео дня

Це може суттєво зменшити витрати на оплату електроенергії, адже громадяни зможуть перенести частину своїх побутових справ, таких як прання або заряджання електроприладів, на нічний час.

На сьогоднішній день стандартний тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за кіловат-годину, і саме цей тариф буде актуальним для більшості споживачів у травні.

Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні
Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Варто зазначити, що раніше, під час опалювального сезону, для мешканців багатоповерхівок без централізованого опалення, які використовували електрику для обігріву, діяв знижений тариф — 2,64 грн за кіловат-годину. Однак з приходом теплої пори року ця пільга більше не буде діяти.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що частина українців може зіткнутись з додатковими витратами на електроенергію. Громадяни можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень.

Також в одному з українських міст планують підвищити вартість води приблизно на 8%. Основна причина – зростання цін на електрику та інші необхідні ресурси.

Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги. Інформація про можливе підвищення тарифів не відповідає дійсності.

Читайте також:

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка комунальні тарифи тарифи на електроенергію новини України електроенергія
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомо

Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомо

20:16Війна
У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

19:47Світ
"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

19:00Світ
Реклама

Популярне

Більше
Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Розсекречено другу назву Дніпра: історик розповів, як річка називалась спочатку

Розсекречено другу назву Дніпра: історик розповів, як річка називалась спочатку

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

Мурат Налчаджиоглу вперше висловився про зрадницю Лорак - причина

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 квітня (оновлюється)

Останні новини

20:42

Чи можна заморожувати сирі яйця: відповідь знають одиниці

20:19

Секрет свіжих продуктів: як зберігати все правильноВідео

20:16

Трамп заговорив про дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ - що відомоВідео

19:48

Чоловік поступився місцем в автобусі дідусеві – його слова згодом вразили всіх

19:47

У Трампа висунуть Путіну три вимоги, серед них - території - Bloomberg

Ціна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – ЗагороднійЦіна на нафту може впасти до нуля і нижче, економіці РФ загрожує інфаркт у 2025 році – Загородній
19:21

Швидко та без хімії: як назавжди видалити плями іржі з ванни

19:10

Трамп і Ко несуть солідарну з Путіним відповідальність за останні атаки по УкраїніПогляд

19:00

"Мирний план" Трампа зазнає провалу: в The Economist назвали головну проблему

18:53

МЗС України відреагувало на оновлення українського паспорта зрадниці Лорак

Реклама
18:39

Гороскоп на завтра 25 квітня: Близнюкам - прибуток, Скорпіонам - велика удача

18:33

Зміни в тарифах на електроенергію: хто зможе заощадити уже в травні

18:21

В Росії згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ за 50 мільйонів доларів - ГУРВідео

18:14

Чому сняться померлі родичі - відповідь священникаВідео

18:03

Трампу передали новий документ щодо війни в Україні - ЗМІ розкрили його суть

18:02

"Горить усередині": у родині турецької зірки - співака Таркана сталося горе

17:33

Теоретичний іспит на мотоцикл: МВС оновило алгоритм отримання посвідчення

17:20

За секунду втратив доньку та сина: у Києві загинули діти українського лікаряФото

17:17

Кількість жертв удару по Києву різко зросла - під завалами досі можуть бути людиФото

17:14

Ціна на долар зростатиме, але повільно: МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу

17:12

Світла п'ятниця: 25 квітня потрібно зятю сходити до тещі в гості

Реклама
17:11

Що означає дорожній знак з авто, плюсом та цифрою: нововведення для водіїв

16:39

"Володимире, давайте укладемо мир": Трамп різко відреагував на удари по Києву

16:39

"Є свої приколи": Анатолій Анатоліч розповів про затримку мовлення 3-річного сина

16:30

"Документ вже у Трампа": Зеленський заявив про долю окупованих територійФото

16:24

5 хвилин і готово: як видалити застарілий жир із витяжки на кухні

16:08

Тепер він по кишені усім: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

15:53

У Польщі заявили, що Україна має піти на поступки РФ, щоб досягти миру

15:47

Серіал "Злі духи" від 2+2 вийде на Netflix

15:41

Очікується зниження цін на овочі: ЗМІ опублікували прогноз

15:30

Масовані обстріли закінчаться: названо дату закінчення війни в Україні

15:30

Результат здивує: водіїв закликали натерти автомобіль маскою для волосся

15:22

76% від зарплати: у якому місті України найдорожча оренда квартир

15:05

Калібри стали небезпечніші: експерт попередив про нові загрози під час ударів РФ

14:52

Взвод із КНДР "покришили" в ближньому бою: спецзагін ЗСУ влаштував засідку на КурщиніВідео

14:46

Цинічна заява Захарової після обстрілів України: як РФ шукає винних у війні

14:41

Швидко стануть жовтими: 4 поширені продукти, які можуть зіпсувати зуби

14:34

"Не гідний": український співак висловився про переможців Нацвідбору

14:05

Ідеально після свят: бомбічний суп із того, що залишилося в холодильникуВідео

14:02

Загинули рідні брат і сестра: Зеленський розповів про наслідки удару РФ

13:48

З чого роблять крабові палички: процес приготування вразив людейВідео

Реклама
13:45

F-16 і Mirage ЗСУ збили десятки ракет РФ: нові деталі удару ворога по Україні

13:36

Британія анонсувала потужний пакет санкцій проти РФ: що потрапило під заборону

13:33

ЗСУ знищили одним ударом: в РФ здетонували готові для атак на Україну Шахеди

13:26

"Вчасно не зняв штани": відомий співак розповів правду про Потапа

13:05

Україна зменшить свою залежність від імпорту картоплі: що сталося

12:58

"Це травма": Могилевська зізналася, як виховує доньок

12:53

Церковний календар на травень: дати всіх свят

12:48

Ціна миру: Кулик пояснив, чим може торгуватися Україна задля закінчення війни

12:46

Вдарять заморозки: Україну накриває небезпечна погода

12:45

Переворот для РФ: у Politico дізналися, чому в команді Трампа почалися суперечки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти