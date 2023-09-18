Курс долара різко вдарить по карману: банкір розкрив вражаючі подробиці

Упродовж цього тижня, з 18 по 24 вересня, вартість готівкового долара буде вищою, аніж передбачалося раніше. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.
Як зазначив Лєсовий у коментарі Obozrevatel, якщо наприкінці минулого тижня курс американської валюти прогнозувався на рівні 36,8-37,8 грн, то зараз – 37,25-38,25 грн.
Він зауважив, що причиною такого різкого стрибка є посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку. Йдеться про зняття частини обмежень на здійснення валютних операцій.
"Це може суттєво позначитися на готівковому курсі. Так, протягом тижня можливі коливання відбуватимуться у новому коридорі: 37,25-38,25 грн", - повідомив банкір.
Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий розповів, який удар готує курс долара у вересні. За його словами, у вересні – на початку жовтня "цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют". Це може суттєво вплинути на курс валют.
Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.
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