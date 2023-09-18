Курс долара різко вдарить по карману: банкір розкрив вражаючі подробиці

Причиною різкого стрибка є посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку.

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Долар коштуватиме дорожче, ніж очікувалося / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Упродовж цього тижня, з 18 по 24 вересня, вартість готівкового долара буде вищою, аніж передбачалося раніше. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Як зазначив Лєсовий у коментарі Obozrevatel, якщо наприкінці минулого тижня курс американської валюти прогнозувався на рівні 36,8-37,8 грн, то зараз – 37,25-38,25 грн.

Він зауважив, що причиною такого різкого стрибка є посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку. Йдеться про зняття частини обмежень на здійснення валютних операцій.

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"Це може суттєво позначитися на готівковому курсі. Так, протягом тижня можливі коливання відбуватимуться у новому коридорі: 37,25-38,25 грн", - повідомив банкір.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий розповів, який удар готує курс долара у вересні. За його словами, у вересні – на початку жовтня "цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют". Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

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