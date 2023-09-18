УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Курс долара різко вдарить по карману: банкір розкрив вражаючі подробиці

Аліна Дембіцька
18 вересня 2023, 20:52 оновлено 18 вересня, 20:52
113
Причиною різкого стрибка є посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку.
гривня, долар
Долар коштуватиме дорожче, ніж очікувалося / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Упродовж цього тижня, з 18 по 24 вересня, вартість готівкового долара буде вищою, аніж передбачалося раніше. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Як зазначив Лєсовий у коментарі Obozrevatel, якщо наприкінці минулого тижня курс американської валюти прогнозувався на рівні 36,8-37,8 грн, то зараз – 37,25-38,25 грн.

Він зауважив, що причиною такого різкого стрибка є посилення лібералізації валютного ринку з боку Нацбанку. Йдеться про зняття частини обмежень на здійснення валютних операцій.

відео дня

"Це може суттєво позначитися на готівковому курсі. Так, протягом тижня можливі коливання відбуватимуться у новому коридорі: 37,25-38,25 грн", - повідомив банкір.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий розповів, який удар готує курс долара у вересні. За його словами, у вересні – на початку жовтня "цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют". Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
курс валют курс гривні курс долара
Реклама

Головне за день

Чоловіки від 17 до 60 років у реєстрі Міноборони: яким буде облік

Чоловіки від 17 до 60 років у реєстрі Міноборони: яким буде облік

20:22 Україна
Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції

Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції

19:46 Україна
"Ураження досить серйозні": ЗСУ вправно атакували російський корабель "Сергей Котов"

"Ураження досить серйозні": ЗСУ вправно атакували російський корабель "Сергей Котов"

19:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:02

ЕксВіаГра Анна Сєдокова поскаржилася на життя в Москві без зручностей

20:52

Курс долара різко вдарить по карману: банкір розкрив вражаючі подробиці

20:22

Чоловіки від 17 до 60 років у реєстрі Міноборони: яким буде облік

19:46

Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції

19:44

"Ураження досить серйозні": ЗСУ вправно атакували російський корабель "Сергей Котов"

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
19:37

Підірвали дроном: ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ

19:22

За що не можуть пробачити ШуфричаПогляд

19:08

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 сек знайти Їжачка в полі

19:01

"До останнього подиху боронив рідну землю": на Донеччині загинув молодий захисник

Реклама
18:39

Ілон Маск розкрив подробиці пристрасного роману з Ембер Херд

18:28

ЗСУ здійснили успішний прорив лінії оборони на Сході

18:17

Олександр Сотник. Кадиров готується до концерту КобзонаВідеоблоги

18:11

Путіністка Повалій провалилася та не зуміла розважити лісників на концертіВідео

17:59

Душова насадка заблищить: дівчина знайшла дешевий лайфхак, як позбутися нальоту

17:50

Як правильно казати – посміхатися чи усміхатися: Авраменко здивував відповіддю

17:45

Ілон Маск приголомшив своєю цинічною заявою щодо контрнаступу ЗСУ

17:18

Бійці ЗСУ розбили Ахмат під Бахмутом, бойовики Кадирова відступили - партизани

17:08

"Тебе там зітруть": путіністка Бльоданс критикує Ротару за підтримку України

16:59

У Дніпрі водій Mazda напав на пішоходів з газовим балончиком та ледь не переїхав їх

16:52

Українською, по-українськи чи по-українському: Авраменко приголомшив правильною відповіддю

Реклама
16:50

"Від чого це врятувало б?": росіян висміяли за "лайфхак" з шинами на "Тушках"Відео

16:45

Заливатимуть дощі з грозами, впаде температура: де в найближчі дні погіршиться погода

16:45

Що означає фіолетове світло у вікні: про це варто знати кожному

16:36

Під Бахмутом розбито 72-гу бригаду росіян разом з командирами: з'явилися подробиці

16:31

Коронавірус "Пірола" лютує в Європі: особливості та симптоми

16:13

Важливий, але забутий: для чого потрібен третій відсік в пральній машині

15:58

Як заточити ніж на м'ясорубку: найпростіші способи приголомшать навіть досвідчених господинь

15:50

Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів - ЗМІ

15:47

Купа металобрухту: з’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ

15:20

У центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна

15:20

На балконі, в духовці та сушарці: як правильно засушити гриби на зиму перевіреними методами

15:13

Люди кладуть монетку під килимок для залучення грошей: як це робити правильно

14:58

Польща може блокувати вступ України до ЄС: Варшава висунула умову

14:48

"Наближається час розплати": Буданов сказав, коли в РФ вичерпається зброя для війни

14:44

"Московська" дочка Сумської побувала на презентації забороненого ресурсу в Москві

14:33

Контрнаступ йде успішно, готуємося до боротьби за повернення Криму - Подоляк

14:02

Росіяни вкрали популярний український серіал "Спіймати Кайдаша"

13:52

Зеленський у США проситиме більше зброї заради перемоги України - Подоляк

13:41

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня 2023: Cобаці - зміни, Козам - вибачатися

13:40

"Хочу відчувати себе жінкою": хореограф Гвоздьова йде на серйозну операцію

Реклама
13:24

ЗСУ отримали вже 220 авто за сприяння Favbet Foundation

13:18

На Куп’янському напрямку припинились бої: окупанти застосовують артилерію та авіацію

13:13

Адель таємно вдруге вийшла заміж - ЗМІВідео

13:13

20% надбавки: кому пощастить і хто отримає додаткові гроші до пенсії

13:08

Наречений найняв приватного детектива для стеження за нареченою: "я був вражений"

13:04

Неймовірна оптична ілюзія: не усі зможуть знайти літеру А за 15 секунд

12:49

Ходив у пікселі і зливав дані про контрнаступ: у Дніпрі спіймали агента ФСБ

12:28

"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

12:07

Це потрібно робити раз на місяць: як помити килимок для миші

12:01

Віталій Козловський отримав військову спеціальність та показав бойове посвяченняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти