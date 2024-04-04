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Кому з пенсіонерів належить 100% знижки на комуналку: відповідь чиновників

Дмитро Відоменко
4 квітня 2024, 10:01
Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг - розповіли в ПФУ.
Пенсіонер, комуналки
Кому з пенсіонерів покладена знижка на комуналку? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Деякі пенсіонери зможуть отримати 100%-ву знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, йдеться про пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Про це повідомляють представники Пенсійного фонду України.

Хто зможе отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг зможуть пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості після виходу на пенсію, і які працювали там щонайменше 3 роки у певній сфері.

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Крім того, на момент виходу на пенсію людина повинна була обіймати посаду, що дає право на пільгу відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2006 за № 1193/13067).

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Представники яких професій отримають знижку:

  • педагоги;
  • медичні працівники;
  • фармацевтичні працівники;
  • фахівці із захисту рослин;
  • працівники музеїв;
  • працівники бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури;
  • працівники державних і комунальних закладів освіти сфери культури.

Також рішення чиновників - чи надавати пільгу пенсіонерам - залежатиме від середньомісячного доходу сім'ї пільговика за попередні роки.

У розрахунку на одну особу він не повинен перевищувати величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Відповідно, у 2024 році середньомісячний дохід сім'ї пільговика має становити не більше 4 240 грн.

Удари по об'єктах критичної інфраструктури України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 березня Росія влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її протягом 8-9 днів. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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