Коли починати купувати долар і євро: експерти дали невтішний прогноз

Гривня навряд зміцнить свої позиції стосовно долара, стверджують експерти.

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Яким буде курс долара / Колаж Главред, фото УНІАН

Курс долара в Україні піде вгору вже в травні, а до кінця року вартість іноземної валюти досягне 40 гривень за долар.

Голова Ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова вважає, що швидше за все, вже в травні ми знову будемо спостерігати подорожчання готівкової іноземної валюти через збільшення попиту на неї, пише Главред.

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"Одним з факторів, який впливатиме на таку тенденцію, стане повернення до довоєнної системи оподаткування пального, що, відповідно, призведе до імпорту пального в Україну за так званими "старими цінами". Тому досить малоймовірно, що гривня буде зміцнюватися. Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо готівковий курс долара на рівні січня 2023 року, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар", - зазначає вона.

З нею фактично погоджуються і в Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва, відзначаючи, що гривня навряд зміцнить свої позиції ще більше, а тому очікувати якоїсь разючої різниці між нинішнім курсом долара і курсом долара в майбутньому (у бік зменшення) не варто.

"Крім того, хоча зараз ситуація і досить стабільна, і більшість експертів очікують лише незначних коливань, варто розуміти, що можуть мати місце раптові і непередбачувані фактори, які можуть досить швидко і негативно вплинути на курс долара. З євро така ж ситуація: значних коливань поки не передбачається, проте цей прогноз може різко змінитися під впливом непередбачуваних обставин", - додають там.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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