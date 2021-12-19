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Іноземці виводять мільярди з України: у Зеленського пояснили "втечу" інвесторів

19 грудня 2021, 20:58

Основний ризик для України - невизначеність ситуації з Росією, вважає Тимофій Милованов.

Тимофій Милованов
Тимофій Милованов / РБК Украина

Іноземні інвестори виводять гроші з України на тлі нагнітання ситуації навколо можливої агресії РФ, заявив радник керівника офісу президента України Тимофій Милованов.

"Вже зараз це відбувається, вони виводять потихеньку гроші, але небагато. Ми говоримо про кілька мільярдів гривень", - підкреслив він в ефірі каналу Дом.

Економіст пояснив, що ризик "новин про Росію" створює тривожний настрій у інвесторів.

Основним ризиком для України він назвав невизначеність ситуації з Росією.

"Ось часто піднімається питання про можливу війну. І ось якщо війни не буде (а мені здається, що її не буде), то і ніякої проблеми з курсом не буде, через те. що макроекономічна ситуація в Україні відносно хороша", – говорить радник глави ОП.

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Він також нагадав про те, що на сьогодні резерви Нацбанку в шість разів більше, ніж в 2014-м, в момент нападу РФ на Україну.

"І зараз у нас взагалі прекрасна ситуація. Великих ризиків немає", - додав Милованов.

читайте такожСанкції проти китайських інвесторів Мотор Січі: хто заплатить

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський інвестор-компанія Skyrizon через суд хоче стягнути з України не менше $ 4,5 млрд збитків через українського виробника авіадвигунів Мотор Січ.

Як йдеться в заяві, опублікованій Skyrizon в соцмережі WeChat, китайські інвестори зажадали визнати Україну такою яка порушила двосторонню інвестиційну угоду.

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