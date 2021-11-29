УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Хліб по 40 гривень за буханець: українців попередили про рекордне подорожчання

29 листопада 2021, 13:47

Зростання цін може початися вже в грудні 2021-го, кажуть експерти.

хліб
В Україні прогнозують подорожчання хліба / УНІАН

В Україні прогнозується нове подорожчання хлібобулочних виробів. Зростання цін очікується ще до кінця 2021 року.

Експерти не виключають, що українцям доведеться викладати не менше 40 гривень за буханець, повідомляє GSMinfo.

Як зміняться ціни на хліб

У зв'язку з подорожчанням пшениці і борошна, варто очікувати зростання цін на хліб на 5%, заявив генеральний директор Асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) Руслан Сластьон.

У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко каже, зростання цін може початися вже в грудні 2021-го.

За його прогнозом, до кінця року хліб може подорожчати не менше, ніж на 10%. Головними причинами експерт називає зростання тарифів на газ і подорожчання енергоносіїв.

Реклама

Що буде з якістю хліба

У той же час, за заявою українських пекарів, щоб залишитися на плаву, їм доведеться використовувати менш якісне борошно. А це, відповідно, призведе до зниження якості самого продукту.

"Борошно буде з заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний", – сказав Дудченко.

читайте такожСало по 500 гривень за кіло: киян шокували космічними цінами

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте ще:

viber
хліб ціни на продукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Хліб по 40 гривень за буханець: українців попередили про рекордне подорожчання». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як зустрічати рік Тигра за знаком Зодіаку, щоб залучити удачу і надзвичайне везіння з грошимаЯк зустрічати рік Тигра за знаком Зодіаку, щоб залучити удачу і надзвичайне везіння з грошима Любовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустрічЛюбовний гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Левам - авантюри, Водоліям - таємна зустріч Прикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду У моду на 2022 рік входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне святоУ моду на 2022 рік входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне свято Чому не можна довго зберігати воду в пляшці з пластику - відповідь експертаЧому не можна довго зберігати воду в пляшці з пластику - відповідь експерта
14:46

МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрону

14:37

"Білорусь не залишиться осторонь": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти УкраїниВідео

14:34

В Україні впали ціни на газ для населенняВідео

14:26

РФ - "друг", а Туреччина посередник: Ердоган готовий допомогти "помирити" Москву з КиєвомВідео

14:12

У Львові за програмою Зеленського "Велике будівництво" реконструюють Собор святого Юра

Реклама
13:51

Циклон "Бенедикт" господарює в Україні: якої погоди чекати найближчими днямиВідео

13:50

Оформлення та перерахунок пенсій: у додатку "Дія" з'явилися нові послугиВідео

13:47

Хліб по 40 гривень за буханець: українців попередили про рекордне подорожчанняВідео

13:29

Пішов з життя радянський кінорежисер - творець фільмів Біг і Тегеран-43

13:26

Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаВідео

13:12

Під Вінницею трапилася хімічна аварія: рятувальники осаджують хмару аміаку

13:00

Гороскоп на завтра 30 листопада 2021: Терезам - розчарування, Козерогам - віщі сниВідео

12:58

У 15 років важила 9 кг: у Кривому Розі мати заморила голодом хвору донькуВідео

12:58

Мінськ анонсував спільні з РФ військові маневри на кордоні УкраїниВідео

12:54

Повторить долю Гонгадзе: Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити

12:41

У ФРН пригрозили РФ відповіддю і "величезними втратами" у разі нападу на УкраїнуВідео

12:37

Ляшко розповів, що відомо про новий COVID-штам Омікрон і чи є він в УкраїніВідео

12:36

В Одесі під час уроку на голову школярам впала стеля, одна дитина травмованаВідео

12:29

Переможець Танців з зірками Артур Логай не стримав емоції за лаштунками: "Я все ще не усвідомлюю, що відбулось"

12:22

У Києві від коронавірусу померла крихітна чотиримісячна дитина

Реклама
12:00

"Заборона стане тягарем для людей": ВООЗ закликала не обмежувати подорожі через ОмікронВідео

11:58

Прострочив розмитнення - віддай авто державі: українці різко почали відмовлятися від євробляхВідео

11:57

"Хочуть щось урвати": у Лукашенка закотили істерику через навчання України біля кордонуВідео

11:56

"Рататуй шукає інгредієнти": Мережу потішило відео з мишею у супермаркеті ЗапоріжжяВідео

11:50

Чи небезпечний штам "Омікрон" і як скоро він буде в Україні: пояснення імунолога

11:50

Головний інфекціоніст США розкрив, що захистить від COVID-штаму ОмікронВідео

11:49

Дружина Дмитра Комарова зізналася, як переживає розлуку з коханимВідео

11:26

Море квітів і COVID-обмеження: у Києві прощаються з ексмером ОмельченкомВідео

11:25

Молодик і сонячне затемнення в грудні 2021: що не можна робити, щоб не злякати удачу

11:03

Названо нетипові симптоми штаму коронавірусу ОмікронВідео

10:55

Комаровський назвав тип людей, які є "найідеальнішим об'єктом" для мутацій COVID-19Відео

10:47

Справа Мотор Січі: інвестор КНР через суд Гааги зажадав від України $4,5 млрдВідео

10:34

Нові зони карантину в Україні: кількість "жовтих" областей скоротилася, а "помаранчевих" стало більшеВідео

10:32

На Бурштинській ТЕС прогримів вибух, постраждали п’ятеро людей

10:25

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

10:25

"Омікрон" заражає тих, хто вже перехворів на COVID-19 - заява ВООЗ

10:24

Будуть важкі наслідки: COVID-штам Омікрон дістанеться України до Нового рокуВідео

10:07

"У суспільстві сіють паніку": в Міноборони України пояснили, чи готові до нападу РосіїВідео

10:01

Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаВідео

09:54

ВООЗ озвучила список рекомендацій через поширення штаму "Омікрон" COVID-19

Реклама
09:51

Карпати накрив потужний снігопад, температура різко впадеВідео

09:48

"Ми готові захищати союзників": в НАТО звернулися до Росії через Україну і пригрозили контрударомВідео

09:02

Гороскоп на грудень 2021: Козероги виб'ються з сил, але розв‘яжуть всі проблемиВідео

08:59

"Святкую як захочеться": у Львові блогер влаштував БДСМ-вечірку в День пам'яті жертв ГолодоморуВідео

08:54

Садист з Ізоляції втік до Франції і просить про політичний притулокПогляд

08:29

COVID-показники в Україні різко впали: 5,8 тис. нових хворих за добу і 297 смертейВідео

08:05

Опалення не включили та грілися духовкою: чому стався вибух у багатоповерхівці в Новій ОдесіВідео

07:39

Гороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витратиВідео

07:27

В Україні рекордно подорожчало сало: що буде з цінами даліВідео

07:10

Астрологічний прогноз на 2022 рік: коли вщухне ковід, а люди отримають ковток свободи

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти