Хліб по 40 гривень за буханець: українців попередили про рекордне подорожчання

В Україні прогнозують подорожчання хліба / УНІАН

В Україні прогнозується нове подорожчання хлібобулочних виробів. Зростання цін очікується ще до кінця 2021 року.

Експерти не виключають, що українцям доведеться викладати не менше 40 гривень за буханець, повідомляє GSMinfo.

Як зміняться ціни на хліб

У зв'язку з подорожчанням пшениці і борошна, варто очікувати зростання цін на хліб на 5%, заявив генеральний директор Асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) Руслан Сластьон.

У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко каже, зростання цін може початися вже в грудні 2021-го.

За його прогнозом, до кінця року хліб може подорожчати не менше, ніж на 10%. Головними причинами експерт називає зростання тарифів на газ і подорожчання енергоносіїв.

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Що буде з якістю хліба

У той же час, за заявою українських пекарів, щоб залишитися на плаву, їм доведеться використовувати менш якісне борошно. А це, відповідно, призведе до зниження якості самого продукту.

"Борошно буде з заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний", – сказав Дудченко.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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