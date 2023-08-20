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До кінця серпня потрібно заплатити податок на квартири: кому з українців і скільки саме

Дмитро Відоменко
20 серпня 2023, 11:26 оновлено 20 серпня, 11:31
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Українці зобов'язані заплатити податки за свої квартири до кінця серпня але тільки тих, хто отримав квитанцію із зазначенням суми податку.
Монети, податки
Норма податку на нерухомість встановлена законодавством / колаж фото УНІАН

Громадяни України, у яких є власне житло у вигляді квартир, зобов'язані заплатити податки за нього до кінця серпня нинішнього року. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Як кажуть чиновники, сплата торкнеться тільки тих, хто отримав квитанцію із зазначенням суми податку і при цьому має житло, площа якого перевищує норму.

Норма встановлена законодавством. Щоправда, місцева влада має можливість збільшити норму (а от зменшити її не можна).

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Граничний розмір "норми" на нерухомість становить:

  • 60 квадратних метрів для квартири;
  • 120 квадратних метрів на будинок;
  • 180 квадратних метрів, якщо у людини у власності є і будинок, і квартира.

Якщо нерухомість (наприклад, квартира) розділена між декількома власниками (чоловіком і дружиною), то норму в 60 квадратів застосовують для кожного з них. І податок нараховується тільки на "зайву" площу.

Розмір податку становить до 1,5% мінімальної зарплати за минулий рік. У минулому році така ЗП була в розмірі 6,700 тисячі (і не змінилася досі). Таким чином, максимальна сума податку для "зайвої" площі становить 100 грн 50 коп за квадратний метр.

Податок на нерухомість надходить до місцевих бюджетів. Відповідно, платити податок потрібно за місцем реєстрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж до 1 липня розсилалися квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради. Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

Якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Крім того, популярне українське фінустанова Monobank підвищила тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

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