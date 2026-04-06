Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

Коротко:
- В Україні підвищили ціни на пальне
- На окремих АЗС вартість дизеля зросла до 95 грн/л
У понеділок, 6 квітня, в Україні знову зросли ціни на пальне. Зокрема, вартість дизеля на деяких АЗС підскочила до рекордних значень. Про це повідомляє Главком.
Так, вартість бензину А-95 на АЗС коливається від 68,99 грн/л до 77 грн/л, а дизельного пального – від 84,90 грн/л до 92 грн/л. Водночас дизельне пальне преміум класу на окремих АЗС вже коштує 95 грн/л.
Зазначається, найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – Укрнафта та БРСМ-Нафта.
Варто додати, що Мінфін, із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95", повідомляв, що станом на 3 квітня дизельне пальне коштувало 87,63 грн/л. Ціни на бензин А-95 були на рівні 71,83 грн/л, а середня вартість бензину А-92 становила 66,43 грн/л.
Як повідомляв Главред, президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук заявляв, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим часом.
Експерт паливного ринку Леонід Косянчук говорив, що підстави для зростання цін на паливо дійсно є. Український ринок майже повністю залежить від імпорту, і за останній тиждень закупівельні ціни помітно зросли — як на дизель, так і на бензин.
Водночас голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус вважає, що попри стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання пального до 100-150 гривень за літр наразі малоймовірне.
