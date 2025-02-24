В Україні переписали ціни на популярні продукти: що подорожчало найбільше

За тиждень змінились ціни на деякі овочі та фрукти.

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Ціни на продукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В Україні зросли ціни на деякі продукти

Дорожчими стали: буряк, морква, огірки, цитрусові та хурма

Ціни в Україні минулого тижня змінилися різнопланово, але деякі продукти стали дорожчими. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що низька торговельна активність на тлі зростання пропозиції призвела до зниження цін на капусту. Так, нижня цінова межа на цей популярний овоч знизилася з 35 до 32 гривень за кілограм.

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Водночас, почали дорожчати буряк - з 14-16 до 16-17 грн/кг і морква - з 25-28 до 28-30 грн/кг. Огірки також підскочили в ціні - з 95-140 до 100-145 грн/кг, а болгарський перець подешевшав - нижня цінова межа впала зі 135 до 130 гривень за кілограм.

Що стосується зелені, то ціни стабільні майже на всі позиції, але змінилась вартість салату, який подешевшав зі 150-220 до 180-200 грн/кг.

Крім того, зросли ціни на апельсин і лимон. Нижня цінова межа на ці цитрусові підскочила з 60 до 65 гривень. При цьому банан подешевшав - верхня цінова межа знизилася з 68 до 64 гривень.

Хурма також продавалася дорожче, ніж попереднього тижня. Ціни піднялися з 60-190 до 95-210 гривень за кілограм, але гранат продавався дешевше - з 110-120 до 95-115 грн/кг.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус заявив, що вже в березні поточного року ціни на молочні продукти знизяться.

Водночас, ціни на деякі види м'ясної продукції у березні можуть зрости. Вартість деяких позицій підніметься до 5%.

Крім того, у 2025 році подовжиться збільшення цін на хліб. Це зумовлено зростанням цін на сировину.

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