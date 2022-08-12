Ціни на бензин в Україні впали: що відбувається на АЗС

Ціни на бензин / pixabay

Ряд мереж АЗС протягом тижня, з 6 по 12 серпня, скоригували ціни на бензин і дизельне паливо.

Середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне паливо – на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) на цьому тижні втримала ціни на колишньому рівні, тому бензин марки А-95 коштував 49,00 грн/л, преміальна марка А-95 – 49,50 грн/л і ДП – 53,00 грн/л.

В мережі "Нефтек" ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ подорожчав на 99 коп./л, а ДП подешевшало на 1 грн/л – до 55 грн/л.

KLO знизило ціни на звичайний А-95 і ГП на 1,58 грн/л і 2,60 грн/л - до 49,19 грн/л і 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).

В мережі Chipo А-95+ подешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л.

Таким чином, за два останні тижні паливо в цій мережі скинуло 2,35 грн/л (А-95+) і 5,88 грн/л (ДТ) відповідно.

Такі мережі, як "Авантаж 7", Mango, Motto та інші, знизили ціну всіх видів палива на 0,07 - 4 грн/л.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Читайте також: