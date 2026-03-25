Кошеня відкинули через "непривабливу" зовнішність, але потім саме його обрали й полюбили

Сім'я відмовилася від "некрасивого кошеняти" / Колаж Главред, фото: Reddit

Історія маленького кошеняти, якого колись вважали "некрасивим", викликала широкий резонанс у Мережі. Користувач соцмережі Reddit розповів, як вибір найнепримітнішої тварини обернувся сильною емоційною прив'язаністю.

У публікації на Redditавтор показав серію фото крихітної кішки на ім'я Крінкл. Вона відрізнялася від інших кошенят у посліді: замість гладкої однотонної шерсті у неї був незвичайний розмитий черепаховий окрас.

Спочатку Крінкл вже обрала інша сім'я, проте їхнє рішення швидко змінилося. За словами автора, потенційні господарі, побачивши інших кошенят, назвали її "трохи потворною" і відмовилися на користь іншого вихованця.

До того ж Крінкл була меншою за своїх родичів і вже мала проблеми зі здоров'ям — зокрема, з кишечником.

Крім того, у кішки виявилося безліч алергій і підвищена тривожність. Як зазначає власник, вона реагує практично на будь-який вологий корм, навіть спеціалізований, а також має алергію на пластик. На його думку, тривожність може бути пов'язана з її проблемами зі здоров'ям.

Через це до улюблениці потрібен особливий підхід: більше терпіння і спокою. Іноді, як розповідає автор, доводиться просто лежати поруч, поки кішка сама не наважиться підійти і відчути себе в безпеці.

Згодом стан Крінкл покращився. Завдяки підтримці, а також заспокійливим засобам і спеціальним нашийникам, вона стала впевненішою і більш самостійною.

Озираючись назад, власник зізнається, що жодного разу не пошкодував про свій вибір і радий, що два роки тому взяв саме цього "неідеального" кошеня.

Фото: reddit.com

Реакція користувачів

Пост, опублікований 17 березня, зібрав тисячі відгуків і понад 1200 коментарів. Багато користувачів зазначили, що "некрасивих кішок не існує".

Деякі писали, що з радістю взяли б такого вихованця, називаючи її не некрасивою, а унікальною і по-своєму чарівною. Інші додавали, що чутливі тварини особливо сильно прив'язуються до своїх господарів і цінують турботу.

Кішки — головне

Домашні кішки здаються незалежними і пристосованими до вулиці, однак саме свобода прогулянок може значно скоротити їхнє життя. Новий огляд наукових досліджень показує, що найпростіший спосіб істотно продовжити життя кішки — обмежити її неконтрольовані виходи на вулицю і забезпечити безпечне середовище.

Також раніше Главред повідомляв про те, що кішки показують живіт не просто так — це прихований сигнал, який всі ігнорують. Багато власників кішок вважають, що коли вихованець лягає на спину і відкриває живіт, це означає бажання отримати ласку. Однак така поведінка має більш складне значення і може трактуватися по-різному, тому її часто неправильно розуміють.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Reddit Reddit — сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку інформацію в інтернеті, що їм сподобалася, та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за повідомлення, що сподобалися — найпопулярніші з них потрапляють на головну сторінку сайту, пише Вікіпедія.

