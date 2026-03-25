Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Дім і затишок

Кошеня відкинули через "непривабливу" зовнішність, але потім саме його обрали й полюбили

Віталій Кірсанов
25 березня 2026, 13:00
Користувач соціальної мережі Reddit розповів, як вибір найнепомітнішої тварини обернувся сильною емоційною прив’язаністю.
Сім'я відмовилася від "некрасивого кошеняти" / Колаж Главред, фото: Reddit

Коротко:

  • Автор показав серію фото крихітної кішки на ім'я Крінкл
  • Крінкл була меншою за своїх родичів і вже мала проблеми зі здоров'ям

Історія маленького кошеняти, якого колись вважали "некрасивим", викликала широкий резонанс у Мережі. Користувач соцмережі Reddit розповів, як вибір найнепримітнішої тварини обернувся сильною емоційною прив'язаністю.

У публікації на Redditавтор показав серію фото крихітної кішки на ім'я Крінкл. Вона відрізнялася від інших кошенят у посліді: замість гладкої однотонної шерсті у неї був незвичайний розмитий черепаховий окрас.

відео дня

Спочатку Крінкл вже обрала інша сім'я, проте їхнє рішення швидко змінилося. За словами автора, потенційні господарі, побачивши інших кошенят, назвали її "трохи потворною" і відмовилися на користь іншого вихованця.

До того ж Крінкл була меншою за своїх родичів і вже мала проблеми зі здоров'ям — зокрема, з кишечником.

Крім того, у кішки виявилося безліч алергій і підвищена тривожність. Як зазначає власник, вона реагує практично на будь-який вологий корм, навіть спеціалізований, а також має алергію на пластик. На його думку, тривожність може бути пов'язана з її проблемами зі здоров'ям.

Через це до улюблениці потрібен особливий підхід: більше терпіння і спокою. Іноді, як розповідає автор, доводиться просто лежати поруч, поки кішка сама не наважиться підійти і відчути себе в безпеці.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Згодом стан Крінкл покращився. Завдяки підтримці, а також заспокійливим засобам і спеціальним нашийникам, вона стала впевненішою і більш самостійною.

Озираючись назад, власник зізнається, що жодного разу не пошкодував про свій вибір і радий, що два роки тому взяв саме цього "неідеального" кошеня.

Фото: reddit.com

Реакція користувачів

Пост, опублікований 17 березня, зібрав тисячі відгуків і понад 1200 коментарів. Багато користувачів зазначили, що "некрасивих кішок не існує".

Деякі писали, що з радістю взяли б такого вихованця, називаючи її не некрасивою, а унікальною і по-своєму чарівною. Інші додавали, що чутливі тварини особливо сильно прив'язуються до своїх господарів і цінують турботу.

Кішки — головне

Домашні кішки здаються незалежними і пристосованими до вулиці, однак саме свобода прогулянок може значно скоротити їхнє життя. Новий огляд наукових досліджень показує, що найпростіший спосіб істотно продовжити життя кішки — обмежити її неконтрольовані виходи на вулицю і забезпечити безпечне середовище.

Також раніше Главред повідомляв про те, що кішки показують живіт не просто так — це прихований сигнал, який всі ігнорують. Багато власників кішок вважають, що коли вихованець лягає на спину і відкриває живіт, це означає бажання отримати ласку. Однак така поведінка має більш складне значення і може трактуватися по-різному, тому її часто неправильно розуміють.

Про джерело: Reddit

Reddit — сайт, що поєднує риси соціальної мережі та форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку інформацію в інтернеті, що їм сподобалася, та обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за повідомлення, що сподобалися — найпопулярніші з них потрапляють на головну сторінку сайту, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

кішка коти домашні улюбленці домашні тварини коти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Угорщина припиняє постачання газу в Україну: Орбан оголосив новий ультиматум

12:39Світ
Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач

12:00Інтерв'ю
Температура піде вниз: відомо, коли Україну накриють дощі та похолодання

11:41Синоптик
Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти