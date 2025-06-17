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В Україні вводять штрафи за "запаску": кого торкнуться нові перевірки поліції

Руслан Іваненко
17 червня 2025, 22:52
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Поліція посилює контроль за технічним станом авто і штрафує за зношені або прострочені шини, навіть запасні.
Полиция, штраф
Поліція штрафує за зношене запасне колесо / Коллаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Читайте в матеріалі:

  • Чому зношене запасне колесо може стати причиною штрафу
  • Які наслідки чекають на водіїв із несправними шинами
  • Чи планують змінити систему контролю техстану авто в Україні

Після скасування обов’язкового техогляду для більшості легкових автомобілів в Україні поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Однією з несподіваних причин для штрафу стало зношене або прострочене запасне колесо, пише Іnkorr.com.

Багато водіїв не підозрюють, що можуть отримати штраф навіть через стан запаски. Шини мають термін служби, який зазвичай не перевищує п’яти років, навіть якщо вони не були у використанні. Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за експлуатацію неякісної шини передбачено штраф у розмірі від 340 до 510 гривень.

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Якщо під час перевірки поліцейські виявлять несправності, які неможливо усунути на місці, автомобіль можуть направити на спеціальний майданчик. Це спричинить додаткові витрати та забере у власника значний час.

Раніше пропонували впровадити систему, схожу на китайську, для розв’язання цієї проблеми, однак наразі зміни не запроваджені.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

"Після скасування обов’язкового техогляду урядом України дорожня поліція посилює контроль за технічним станом авто на дорогах. Штрафи за порушення можуть стати суттєвим фінансовим тягарем для власників, особливо через стан шин та запасного колеса", — наголошують у виданні.

Інші новини для автомобілістів:

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування (форма №083/о) й перейти на електронні медвисновки через систему ЕСОЗ, синхронізовану з реєстром "Оберіг". Відповідний законопроєкт №13131 подав Михайло Радуцький.

Крім того, в Україні змінюється порядок проходження технічного огляду автомобілів. Починаючи з 1 липня 2025 року, усі перевірки транспортних засобів мають обов’язково супроводжуватися відеофіксацією.

Такаж, в Україні водіям тепер заборонено займатись ремонтом, миттям чи технічним обслуговуванням своїх автомобілів у громадських місцях - включно з дворами багатоповерхівок, узбіччями доріг, скверами чи навіть у лісі. Такі дії тепер вважаються адміністративним порушенням правил благоустрою населених пунктів.

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Що таке Національна поліція України?

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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штрафи на дорогах Національна поліція автомобілі
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