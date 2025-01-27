Важливий сигнал: чому на шинах з'являються шишки - як уникнути проблем на дорозі

Якщо ви помітили здуття, слід якнайшвидше замінити шину.

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Який секрет довговічності шин / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Основна причина шишок на шинах і як цьому запобігти

Пояснення, що робити, якщо з’явилася шишка

Власники автомобілів повинні регулярно оглядати шини, щоб виявити здуття або ж шишки, які є ознакою пошкодження та становлять загрозу під час руху, пише Главред з посиланням на Автопілот.

Здуття утворюються через пошкодження каркасу шини, що складається з кількох шарів корду та гуми. Пошкоджений каркас під тиском повітря створює слабке місце, яке деформується.

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Часто шишки виникають після сильних ударів об ями чи бордюри, через перевантаження автомобіля або їзду нерівними дорогами. Зношені шини також більш схильні до таких пошкоджень.

Керувати автомобілем із шишками на шинах небезпечно. Пошкоджена шина може раптово луснути, спричиняючи втрату керування та аварію. Тому, якщо ви помітили здуття, слід якнайшвидше замінити шину.

Регулярний огляд шин і своєчасне усунення дефектів – це запорука вашої безпеки на дорозі.

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