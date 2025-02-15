ТОП-5 нових автомобілів в Україні дешевше $18 000: рейтинг моделей 2025 року

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- Які найкращі бюджетні автомобілі в Україні
- За яку мінімальну ціну можна придбати авто
На початку 2025 року в Україні представлено низку доступних нових автомобілів, які дозволяють придбати транспортний засіб без значних витрат. Експерти видання "Твоя машина". склали рейтинг п’яти найдоступніших моделей, які можна придбати на українському ринку.
Які ТОП-5 бюджетних авто 2025 року?
- Chery Tiggo 2 Pro – від $14 700. Компактний кросовер із 1,5-літровим двигуном (106 к.с.), сучасним дизайном та просторим салоном.
- Citroen C-Elysee – від $15 410. Практичний седан із 1,6-літровим дизельним двигуном (92 к.с.) та комфортною підвіскою.
- Citroen C3 – від $15 800. Компактний хетчбек з економічним 1,2-літровим двигуном потужністю 82 к.с. Має яскравий дизайн і оснащений сучасними системами безпеки.
- Renault Logan – від $16 000. Надійний седан із 1,0-літровим двигуном (73 к.с.), великим багажником і просторим салоном.
- Honda M-NV – від $17 500. Електричний кросовер із запасом ходу до 401 км та потужністю 163 к.с.
До слова, також нещодавно водіїв попереджали, що в Україні вводять нові штрафи аж до 8000 гривень. Експерти пояснили, де тепер їздити заборонено.
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Що відомо про видання "Твоя машина"?
Український автомобільний ресурс "Твоя машина" – щоденне інтернет-видання для автолюбителів в Україні. Воно публікує автомобільні новини, статті з відео і фотографіями. Видання зачіпає найрізноманітніші теми на автомобільну тематику, йдеться в описі сайту.
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