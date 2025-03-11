Європа може патрулювати небо над Україною: чи стануть літаки РФ загрозою

Росіяни вже здійснювали спроби прорватися у повітряний простір України своїми літаками, однак ворог зазнав невдачі.

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Як і літаки, так і ППО РФ не зможуть уразити європейські винищувачі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, US Air Force

Що сказав Криволап:

Між російськими і європейськими літаками над Україною буде пояс захисту

Система ППО України стала сильнішою

200-кілометрова зона передбачена для захисту європейських винищувачів

Європейські чиновники розглядають можливість патрулювання неба над західною частиною України у випадку встановлення перемир'я. Однак партнери зможуть реалізувати цю ініціативу лише, якщо їхні літаки будуть знаходитись у безпеці.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. За його словами, російські літаки не зможуть атакувати європейські борти завдяки 200-кілометровій зоні.

"Між літаками наших партнерів та російською авіацією все одно буде пояс захисту нашої системи ППО. Російські літаки не залітають до нашого повітряного простору не тому, що не хочуть. У перші дні та місяці війни вони справді намагалися це робити, думаючи, що у нас немає авіації чи ефективної системи ППО. Але з того часу кількість та якість наших протиповітряних сил значно зросла", - пояснив він.

Дивіться відео про перспективи патрулювання європейськими винищувачами неба над Україною:

Криволап наголосив, що 200-кілометрова зона захистить літаки партнерів, адже саме такою є максимальна дальність ураження ракетами із російських систем С-300, С-400 або ракетою Р-37М, яку можуть запускати з Су-35, Су-30 або Су-57.

С-400 / Інфографіка: Главред

"Тобто, російські винищувачі фізично не зможуть дістати ці європейські літаки. Також і російські системи ППО не зможуть їх вразити. Ця 200-кілометрова зона створюється саме для безпеки літаків наших партнерів, а не для України", - додав авіаексперт.

Патрулювання українського неба - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно група європейських політиків і колишніх військових запропонувала розгорнути 120 винищувачів у небі над західною частиною України в межах ініціативи SkyShield для захисту від російських обстрілів під час можливого перемир’я.

Напередодні стало відомо, що цей план розробляли фахівці Королівських повітряних сил Великої Британії ще з перших днів повномасштабної війни. Вони займалися плануванням операцій, оцінкою ризиків і визначенням потенційних загроз.

Раніше також Криволап пояснив, що у випадку реалізації такої ініціативи щільність української протиповітряної оборони значно підвищиться, адже саме висока концентрація засобів протиповітряної оборони дозволяє швидко виявляти умовно балістичну ракету.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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