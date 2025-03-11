Європа може патрулювати небо над Україною: чи стануть літаки РФ загрозою

Що сказав Криволап:
- Між російськими і європейськими літаками над Україною буде пояс захисту
- Система ППО України стала сильнішою
- 200-кілометрова зона передбачена для захисту європейських винищувачів
Європейські чиновники розглядають можливість патрулювання неба над західною частиною України у випадку встановлення перемир'я. Однак партнери зможуть реалізувати цю ініціативу лише, якщо їхні літаки будуть знаходитись у безпеці.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. За його словами, російські літаки не зможуть атакувати європейські борти завдяки 200-кілометровій зоні.
"Між літаками наших партнерів та російською авіацією все одно буде пояс захисту нашої системи ППО. Російські літаки не залітають до нашого повітряного простору не тому, що не хочуть. У перші дні та місяці війни вони справді намагалися це робити, думаючи, що у нас немає авіації чи ефективної системи ППО. Але з того часу кількість та якість наших протиповітряних сил значно зросла", - пояснив він.
Дивіться відео про перспективи патрулювання європейськими винищувачами неба над Україною:
Криволап наголосив, що 200-кілометрова зона захистить літаки партнерів, адже саме такою є максимальна дальність ураження ракетами із російських систем С-300, С-400 або ракетою Р-37М, яку можуть запускати з Су-35, Су-30 або Су-57.
"Тобто, російські винищувачі фізично не зможуть дістати ці європейські літаки. Також і російські системи ППО не зможуть їх вразити. Ця 200-кілометрова зона створюється саме для безпеки літаків наших партнерів, а не для України", - додав авіаексперт.
Патрулювання українського неба - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно група європейських політиків і колишніх військових запропонувала розгорнути 120 винищувачів у небі над західною частиною України в межах ініціативи SkyShield для захисту від російських обстрілів під час можливого перемир’я.
Напередодні стало відомо, що цей план розробляли фахівці Королівських повітряних сил Великої Британії ще з перших днів повномасштабної війни. Вони займалися плануванням операцій, оцінкою ризиків і визначенням потенційних загроз.
Раніше також Криволап пояснив, що у випадку реалізації такої ініціативи щільність української протиповітряної оборони значно підвищиться, адже саме висока концентрація засобів протиповітряної оборони дозволяє швидко виявляти умовно балістичну ракету.
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Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
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