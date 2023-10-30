Візит Зеленського до Ізраїлю: посол повідомив, коли він може відбутись

Президент України Володимир Зеленський може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, попри війну із ХАМАСом. Він залишається бажаним гостем в цій країні.

https://glavred.net/ukraine/vizit-zelenskogo-v-izrail-posol-soobshchil-kogda-on-mozhet-sostoyatsya-10512505.html Посилання скопійоване

Посол повідомив, коли він може відбутись візит Зеленського до Ізраїлю / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Попри активні бойові дії між ізраїльською армією ЦАХАЛ та терористами ХАМАС, президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль "найближчим часом". Його візит бажаний в Єрусалимі, і офіційна дата ще не була узгоджена. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в інтерв′ю виданню Ynet, відкидаючи чутки про те, що бойові події у секторі Гази можуть вплинути на візит Зеленського.

Дипломат зауважив, що Україна ще не подавала офіційний запит на візит президента до Ізраїлю.

"В Україну були відправлені повідомлення про те, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час і я вірю, що він прибуде найближчим часом. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі", - заявив посол. відео дня

Він сподівається, що візит Зеленського "відбудеться". Крім того, Бродський прокоментував подію, яка має риси "антисемітизму", що сталась в Миколаєві вночі 26 жовтня, коли невідомі особи облили червоною фарбою будівлю місцевої синагоги. За попередньою оцінкою, цей інцидент може бути спланованою "провокаційною відповіддю" на події, що розгортаються в секторі Гази, додав посол.

"Всі аспекти розслідування вивчаються. Ми були дуже здивовані, оскільки з півночі в місті введено комендантську годину, і неясно, коли саме злочинцеві вдалося вчинити цей акт", - вказав він.

Бродський підкреслив, що подія, що сталася в Миколаєві, є винятковим випадком антисемітизму в Україні. Взагалі, Україна виробила позитивну репутацію в Європі, як країна, де не спостерігалося масових проявів підтримки ХАМАСу.

"Україна входить в число небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців або ХАМАС", - заявив посол.

Візит Зеленського до Ізраїлю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський виявив бажання відвідати Ізраїль. Це стало відомо після нападу бойовиків Хамасу на Ізраїль, і Офіс президента звернувся з цією пропозицією до Офісу прем'єр-міністра Ізраїлю.

Згодом з'явилась інформація про те, що в Ізраїлі ніби-то відмовили президенту України Володимиру Зеленському у візиті в країну.

Однак, як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук Офіс президена не звертався до уряду Ізраїлю з такою пропозицією. Він назвав спекуляцією інформацію ЗМІ про ніби-то відмову президенту України Володимиру Зеленському у візиті до Ізраїлю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.