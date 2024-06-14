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Зашипіло і вибухнуло: в Росії злетіло в повітря авто високопоставленого військового

Руслана Заклінська
14 червня 2024, 16:41
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В палаючій машині перебував начальник штабу військової частини Вадим Собеський.
Зашипіло і вибухнуло: в Росії злетіло в повітря авто високопоставленого військового
У Ростовській області вибухнув автомобіль високопоставленого окупанта / Колаж: Главред, фото: 1rnd.ru, скріншот з відео

У Ростовській області РФ вибухнула машина високопоставленого окупанта. Російський військовий встиг вистрибнути з автомобіля, який уже почав горіти. Про це повідомив пропагандистський Telegram-канал ASTRA.

Легкова машина вибухнула в Міллеровому Ростовської області. За словами очевидців, авто почало горіти на дорозі, а через деякий час вибухнуло.

За даними пропагандистів в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Військовому високопосадовцю вдалося вискочити з палаючого авто.

відео дня

"Вадим Собеський їхав на своїй Volvo, коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже відразу після цього прогримів вибух", - пишуть у Telegram-каналі "112".

За попередніми даними, начальник штабу не постраждав. Однією з основних причин "неприємного" інциденту вважають несправність газового обладнання.

Що відомо про Вадима Собеського?

Вадим Собеський народився 28 січня 1987 року в Кривому Розі, Дніпропетровської області. У 2011 році він отримав російський паспорт і вступив на службу в Збройні сили Росії. Наразі він обіймає посаду начальника штабу військової частини №75391 з військовим званням майор.

Собеський занесений у базу даних "Миротворець" як російський воєнний злочинець. Він був активним учасником російсько-білоруської військової агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Відомо, що Собеський безпосередньо причетний до геноциду українського народу, зокрема до ведення бойових дій проти цивільного населення та об'єктів цивільної інфраструктури.

Ліквідація колаборантів та окупантів - новини за темою

Нагадаємо, 5 травня в окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували колаборанта, організатора катівні у виправній колонії. Під його автомобіль заклали вибухівку, яка спрацювала, і колаборанта знищили на місці.

Також 1 квітня у окупованому Старобільську Луганської області було знищено колаборанта Валерія Чайку. Він перейшов на бік російських окупантів у 2022 році після захоплення міста.

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" Михайла Філіпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.

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