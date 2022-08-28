"Загіпнотизували українці": у РФ видали фейк про жінку, яка підпалила джип топ-чиновника Генштабу

Причому таку версію - про те, що жінку спершу загіпнотизували, а потім завербували українці для здійснення теракту, висунув зять обвинуваченої.
У Росії відзначилися новою і вкрай неадекватною версією з приводу нещодавнього підпалу автомобіля заступника начальника Генштабу РФ Євгенія Секретарьова. Інформація про це 28 серпня з'явилася в російських пабліках.
Нібито жінку, яка і вчинила підпал ‒ викрали і загіпнотизували українці. Причому таку версію, мовляв, висунув зять обвинуваченої.
Чоловік переконаний, що його тещу загіпнотизували, а потім вже завербували українські спецслужби. Однак, зі зрозумілих причин, ніяких доказів на захист своїх слів він надати так і не зміг.
Нагадаємо, напередодні в Москві підпалили автомобіль заступника начальника управління Генштабу Збройних сил РФ Євгена Секретарєва.
Нібито невідома жінка підпалила машину BMW X6, яка стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе.
Жінка, мовляв, облила бензином багажник машини і підпалила. Внаслідок пожежі задня частина авто вигоріла. Також загорілася і трава в декількох метрах від машини.
До того повідомлялося про те, що в Запорізькій області в результаті підриву автомобіля ліквідовано гауляйтера Михайлівки Івана сушка.
За попередньою інформацією, Сушко був поранений, в критичному стані його доставили в лікарню, де він і помер.
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