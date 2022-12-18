На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Рамзан Кадиров отримав від диктатора Володимира Путіна завдання зайняти урядовий квартал у Києві.

Путін наказував Кадирову вбити Зеленського - Wall Street Journal / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

На самому старті повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну чеченський диктатор Рамзан Кадиров отримав від господаря Кремля Володимира Путіна завдання захопити урядовий квартал в Києві і лиходійським чином ліквідувати лідера Володимира Зеленського. Про це повідомив The Wall Street Journal з посиланням на представників української розвідки та СБУ.

Є інформація, що за три тижні до початку вторгнення Путін викликав Кадирова до Москви − для "розробки стратегії".

А 25 лютого 2022 року кадирівці проникли в Україну трьома колонами бронетехніки. Українська розвідка перехопила відео, на якому їх високопоставлений абрек повідомляє Кадирову, що "Час рівно 00:00, ми починаємо рух – понад півтори тисячі чоловік особового складу, кращі спецпідрозділи, кращі бійці".

Першу з трьох груп "кадирівців" українські воїни майже повністю знищили на підступах до Києва. Дві інші групи - були змушені перегрупуватися. Тобто наступ загалом провалився ще на підступах до столиці України.

Після такого провалу Кадиров доручив своїм абрекам приступити до прихованої мобілізації в Чечні. За даними журналістом, чиновники і релігійні діячі ходили по спортзалах, ігрових клубах та інших громадських місцях. А потім пропонували до 300 тисяч рублів на місяць за участь у війні проти України. До того кадировські абреки вербували "найбільш вразливих людей ". До цієї категорії належали чоловіки з боргами, судимостями або ті, кого підозрювали в гомосексуалізмі і погрожували їм в'язницею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів - громадянська війна в Росії після усунення російського диктатора Володимира Путіна - дуже поганий варіант для всіх, оскільки це буде боротьба неконтрольованих і варварських організацій.

"Боротьба прізвища, яку ви назвали, (Пригожина — Главред) і, очевидно, лідера Чеченської Республіки (маріонетки Кремля Рамзана Кадирова — Главред). Це дуже поганий варіант для всіх. Тому що буде боротьба. Той, хто знає історію громадянської війни між білою і червоною Росією, знає, що це може означати", — сказав історик.

Раніше повідомлялося, що нинішня позиція куратора "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина може становити загрозу для його номінального господаря-російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє американське видання Newsweek з посиланням на російських аналітиків.

Повідомляється, що Пригожин нещодавно потрапив у заголовки російських медіа після того, як гостро розкритикував воєначальників і російських олігархів. І по країні поповзли чутки про те, що він, можливо, прагне консолідувати владу в Росії. Далі, колишній путінський радник і відомий російський імперіаліст Марков відкрито похвалив Пригожина в соцмережах за заклик російських олігархів внести вклад у просування путінських збройних сил.

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