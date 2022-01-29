Вибухи на військових складах: у Чехії помилково знищили секретний документ

У Чехії знищили секретний документ

Канцелярія президента Чехії Мілоша Земана помилково знищила секретний документ про вибухах у Врбетиці в 2014 році. За цим фактом поліція почала перевіряти обставини знищення документа, повідомляє Радіо Прага

У документі містилися дані про причетність до вибухів агентів російської військової розвідки ГРУ, які забрали життя двох людей і завдали величезної фінансової шкоди.

Секретний документ, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння у Великобританії отрутою типу Новичок Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Про знищення документа чеською контррозвідкою поліція дізналася під час перевірки дотримання резиденцією президента режиму роботи з такого роду даними.

Раніше Чеська розвідка встановила, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

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Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

Скандал з підробленими паспортами Петрова і Боширова

Раніше копію паспорта громадянина Молдови на ім'я Микола Попа опублікувала розслідувальна група Bellingcat.

Стверджується, що вона фігурує в матеріалах чеського слідства про вибухи на складах боєприпасів в селищі Врбетіце в 2014 році, в яких підозрюють співробітників ГРУ.

"Мішкін-Петров" став громадянином Молдови Ніколає Попа, а "Чепіга-Боширов" перетворився на громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

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