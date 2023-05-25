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У Москві загорілася будівля Міноборони РФ

Анна Ярославська
25 травня 2023, 07:24 оновлено 25 травня, 07:34
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Жителі столиці країни-агресора повідомляли, що після того, як дим від пожежі в Міноборони РФ розсіявся, в повітрі залишився дивний їдкий запах.
Пожежа в будівлі Міноборони РФ
Пожежа в будівлі Міноборони РФ спалахнула вночі 25 травня / скріншот

Вночі 25 травня в будівлі Міністерства оборони РФ, що розташоване в Москві на Фрунзенській набережній, виникла пожежа.

Про причини та наслідки пожежі поки нічого не повідомляється. За даними російського пропагандистського агенства ТАСС, пожежа сталася на одному з балконів. На місці події працювали екстрені служби.

Жителі довколишніх будинків повідомляли, що після того, як дим від пожежі в Міноборони РФ розсіявся, в повітрі залишився дивний їдкий запах.

відео дня

Дивіться відео пожежі в будівлі Міноборони РФ в нашому Telegram-каналі:

Скріншот

Судячи з кадрів, пожежа викликала серйозне задимлення навколо будівлі.

Тим часом в МНС РФ спробували спростувати факт пожежі в Міноборони РФ.

"Факт загоряння не підтверджено, оскільки після прибуття пожежних підрозділу загоряння не виявлено. Так само як і даних про постраждалих не надходило", - йдеться в заяві пресслужби управління МНС.

Як повідомляв Главред, на початку квітня в Москві спалахнула будівля Міноборони на вулиці Знам'янка, 19. Російські пропагандисти стверджували, що пожежа сталася в кабінеті на п'ятому поверсі. Пожежі присвоїли другий рівень складності. На відео, яке поширилося в Мережі, було видно, що з будівлі валить чорний густий дим.

Зазначимо, в останні місяці в багатьох містах Росії почастішали випадки пожеж і вибухів на важливих оборонних підприємствах, складах, а також в науково-дослідних центрах.

Наприклад, 12 травня в Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.

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