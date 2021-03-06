УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Українці, які вижили в смертельній ДТП в Польщі, їдуть додому

6 березня 2021, 21:20
Прослухати новину
Зупинити

На українців, які повертаються додому, чекатимуть медики, на випадок потреби в наданні допомоги.

false
Смертельна ДТП з українцями в Польщі / Darek Delmanowicz / PAP

Пасажири автобуса Познань-Херсон, які отримали незначні травми під час смертельної ДТП у Польщі у суботу, 6 березня, повертаються додому.

За інформацією голови Львівської ОДА Максима Козицького, громадяни України повернуться на батьківщину через пункт пропуску Краковець.

"Пасажирський автобус з 26-ма нашими громадянами виїхав з польського міста Ярослав в Херсон (маршрутом через Краковець)", — написав він.

За словами Козицького, на кордоні їх чекатимуть "швидкі" — на випадок потреби в наданні допомоги. У Львівській області автобус супроводжуватимуть автомобілі Нацполіції та карета швидкої допомоги.

false

Зазначимо, що за інформацією спікера МЗС Олега Ніколенка, з Польщі в Україну вирушили 24 людини, які потрапили в смертельну ДТП.

Реклама
false

Що кажуть очевидці ДТП:

Як розповіли ТСН українці, які вижили під час цієї ДТП, машину почало кидати з боку в бік.

"Я сів ззаду і, можливо, мені через це пощастило. Ми їхали і автобус початок вправо і вліво кидати. Я пам'ятаю як ми перекинулися на правий бік і просто нас несло по асфальту, а потім був удар — все. Біля мене сіли хлопець з дівчиною. Дівчина була тут зі мною в готелі, а хлопець зламав хребет, ноги, дуже страшно. Автобус поводився неправильно, тобто, були такі якісь незрозумілі маневри водія. Виникає думка-можливо, водій трохи дрімав, а, можливо, технічний стан. Швидше за все, це технічний стан", — розповів свідок ДТП Олексій Кріт.

Смертельна ДТП з українцями в Польщі:

  • 6 березня в Польщі недалеко від місцевості Кашице сталася ДТП за участю рейсового автобуса, що прямував за маршрутом Познань-Херсон.
  • Загинули 6 українців. Всього в салоні було 57 громадян України.
  • Інформація про шостого загиблого в результаті автокатастрофи в Польщі не підтвердилася.
  • 10 осіб перебувають у важкому стані.
viber
ДТП новини Польщі новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Українці, які вижили в смертельній ДТП в Польщі, їдуть додому». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Морози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолоданняМорози атакують несподівано: синоптик попередив про різке похолодання Київ скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положенняКиїв скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положення У моді штани неземної краси в стилі 30-х, які подарувала світу велика ШанельУ моді штани неземної краси в стилі 30-х, які подарувала світу велика Шанель У кого насправді відібрав перемогу ЗеленськийУ кого насправді відібрав перемогу Зеленський 18 малюків випадково прищепили від коронавірусу18 малюків випадково прищепили від коронавірусу
10:11

Місячний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: плітки, інтриги або впливовий покровитель

10:05

Ножем у серце за українську мову: з'ясувалися деталі смерті чемпіона з джиу-джитсу в Києві

10:04

"Сумні очі, посивіле волосся": у мережі "спіймали" Зеленського на першій сивині в зачісці

09:54

"Операція успішна": Усик інкогніто скупився в супермаркетіВідео

09:54

Разумков опублікував список з 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднанняВідео

Реклама
09:38

Мама Ілона Маска вийшла на публіку в розкішній сукні від української дизайнеркиВідео

09:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

08:51

Локдаун на Новий Рік: українців попередили про затяжний карантинВідео

08:40

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:27

Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

08:12

Мєшков "посватався" до Зарицької на паркеті шоу Танці з зіркамиВідео

07:58

Нещеплених українців усувають від роботи: що відбувається після посилення карантинуВідео

07:45

Тенденції кадрової політики ЗеленськогоПогляд

07:22

В Україну йдуть морози: названо датуВідео

07:10

Крах "Нормандії" і діалогу щодо Донбасу: у Росії вибухнули ультиматумом на адресу ЗеленськогоВідео

06:37

Заступник директора Львівського Історичного музею виїхав з дому і зник, його знайшли мертвим

06:25

Економіці "дрібних крамарів" енергетика не потрібнаПогляд

06:01

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

05:28

Різке похолодання прийде раптово: коли та де вріжуть снігопадиВідео

05:02

Росія стягує війська до кордонів України: експерт пояснив плани Кремля

Реклама
04:22

Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихВідео

03:51

Названо продукти, від яких краще відмовитися у холодну пору року

03:19

День ангела Дмитра - прикольні картинки і сердечні привітання

02:44

Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/якість

02:17

8 листопада - День перших ознак зими: якою буде погода в Україні цієї зими - морози та снігопади

01:46

Суїцид після коронавірусу: експерт розкрила картину, що лякає

01:21

Настя Каменських засвітила бюст і вразила зміною іміджуВідео

01:19

Танці з зірками 8 сезон 10 ефір: хто покинув проєкт?

00:51

Прикмети на 8 листопада: що не можна робити в Дмитрів день і як не потрапити в бідуВідео

07 листопада, неділя
23:56

У Харкові далекобійник жорстоко зґвалтував молоду дівчинуВідео

23:12

В Україну рухається антициклон з сильними морозамиВідео

22:36

У МОЗ назвали умову виходу шкіл з карантинуВідео

22:09

"Все в рамках закону": у понеділок в Україні почнуть усувати від роботи невакцинованих вчителівВідео

21:52

У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиФотоВідео

21:41

Перебігав відразу 8 смуг: у Києві сталася страшна ДТПВідео

21:30

Дистанційне навчання: психотерапевт попередила про небезпечні наслідки для здоров'я дитиниВідео

21:22

Погіршує прогноз на одужання: медик попередила про нову небезпеку через коронавірусВідео

21:19

"Як на Титаніку": Дмитро Комаров показав всю розкіш VIP-вагону від Укрзалізниці

20:37

Ситуація стрімко погіршується: Україна на другому місці у світі за добовою смертністю від COVIDВідео

20:28

Названо найсмачнішу і корисну закуску: готуємо сирні кульки за 10 хвилинВідео

Реклама
20:07

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна викидати з домуВідео

19:59

Влучний удар ЗСУ та покарання ворога: військові показали фото збитого БПЛА бойовиків РФ на Донбасі

19:49

Не ведіться на пропаганду вакцинації наосліпПогляд

19:39

"Золота" гречка: ціни на крупи в Україні б'ють рекордиВідео

19:32

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку тижня

19:03

Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразитаВідео

18:43

У Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса

18:30

Українські туристи в Туреччині не можуть повернутися додому через суїцид товаришаВідео

18:28

Newsader. США легко бачать всі "літаки-невидимки" РФВідеоблоги

18:23

Аудит Міноборони, конкурентні зарплати і забезпечення ЗСУ: у Зеленського розкрили плани РезніковаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти