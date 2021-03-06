Українці, які вижили в смертельній ДТП в Польщі, їдуть додому

Смертельна ДТП з українцями в Польщі / Darek Delmanowicz / PAP

Пасажири автобуса Познань-Херсон, які отримали незначні травми під час смертельної ДТП у Польщі у суботу, 6 березня, повертаються додому.

За інформацією голови Львівської ОДА Максима Козицького, громадяни України повернуться на батьківщину через пункт пропуску Краковець.

"Пасажирський автобус з 26-ма нашими громадянами виїхав з польського міста Ярослав в Херсон (маршрутом через Краковець)", — написав він.

За словами Козицького, на кордоні їх чекатимуть "швидкі" — на випадок потреби в наданні допомоги. У Львівській області автобус супроводжуватимуть автомобілі Нацполіції та карета швидкої допомоги.

Зазначимо, що за інформацією спікера МЗС Олега Ніколенка, з Польщі в Україну вирушили 24 людини, які потрапили в смертельну ДТП.

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Що кажуть очевидці ДТП:

Як розповіли ТСН українці, які вижили під час цієї ДТП, машину почало кидати з боку в бік.

"Я сів ззаду і, можливо, мені через це пощастило. Ми їхали і автобус початок вправо і вліво кидати. Я пам'ятаю як ми перекинулися на правий бік і просто нас несло по асфальту, а потім був удар — все. Біля мене сіли хлопець з дівчиною. Дівчина була тут зі мною в готелі, а хлопець зламав хребет, ноги, дуже страшно. Автобус поводився неправильно, тобто, були такі якісь незрозумілі маневри водія. Виникає думка-можливо, водій трохи дрімав, а, можливо, технічний стан. Швидше за все, це технічний стан", — розповів свідок ДТП Олексій Кріт.

Смертельна ДТП з українцями в Польщі: