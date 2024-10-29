'Вигрібають' навіть хворих на гепатит: РФ формує нові штурмові підрозділи

Новостворені російські штурмові роти назвали на честь гепатитів "В – С".

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Мобілізація в РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези із повідомлення ГУР:

Кремль хоче відправити на фронт засуджених та хворих на гепатит "В" і "С

Їх можуть залучити до "м'ясних штурмів"

Оголошення мобілізації може викликами протести серед росіян

Країна-агресор Росія продовжує формувати нові штурмові підрозділи, які будуть відправлятись на війну проти України. Цього разу Кремль вирішив відправити на штурми засуджених та хворих на гепатит "В" і "С". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що наказ міністра оборони Росії №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит "C" із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

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"Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит ув'язнених у Кремлі уже затвердили спеціальний порядок організації та приймання в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С"", – сказали у розвідці.

Відомо і те, що перед відправленням на фронт, хворим російським ув'язненим у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".

За оцінками російських військових командувачів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до "м'ясних штурмів" на війні проти України тисячі ув'язнених.

"Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС Росії налічується близько 10 тисяч "гепатитників" – добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%", – зазначили в ГУР.

У розвідці зауважили, що перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих росіян формують у складі 1 435 та 1 437 мотострілецьких полків (27 та 15 мотострілецьких бригад армії Росії відповідно).

Цікаво те, що ці новостворені російські штурмові роти назвали на честь гепатитів "В – С". Їх планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

"Катастрофічні втрати російської армії на фронті та страх протестів росіян у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву "вигрібати" для злочинної війни хворобливих ув'язнених із в'язниць", - підсумували в ГУР.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ймовірно, українські Збройні сили проводять контратакувальні дії у Курській області РФ біля низки населених пунктів. Протягом 28 жовтня тривали бої на головному "українському плацдармі" на Курщині. Втім, підтверджених змін на лінії фронту поки не було.

Також відомо, що війська країни-агресора РФ чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська Харківської області. Окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР.

Крім того, Збройним Силам України вдалось стабілізували ситуацію у Торецьку, просування окупантів в місті зупинено. Ворог залишається у східних районах міста і не просувається далі.

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