Вся в чорному і зі сльозами на очах: Олена Зеленська не одна приїхала на похорон Єлизавети II

Олена Зеленська на похоронах Єлизавети / twitter.com/RoyalCentral

Перша леді України Олена Зеленська і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вшанували королеву Єлизавету II у Вестмінстер-холі.

У Вестмінстерському палаці з Денисом Шмигалем та Оленою Зеленською приїхав посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною.

Крім того, перша леді зустрілася з принцесою Уельською Кейт Міддлтон у Букінгемському палаці.

А Шмигаль провів переговори з новим міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Також на прощання з королевою приїхав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден з дружиною Джилл.

Олена Зеленська, Денис Шмигаль, Вадим Пристайко з дружиною / скріншот twitter.com/RoyalCentral

Джо Байден із дружиною прибув на похорон Єлизавети / скріншот twitter.com/RoyalCentral

Смерть королеви Єлизавети II

Королева Британії померла у віці 96 років 8 вересня.

Вона всього на півтора року пережила свого покійного чоловіка - герцога Філіпа. На її місце прийшов 73-річний принц Чарльз, який взяв ім'я Чарльз III. Вчора монарх офіційно зійшов на престол. Він відразу звернувся до свого народу.

"За останні 70 років ми змогли спостерігати, як Великобританія стала країною безлічі народів і національностей. Наші цінності були і залишаються такими, якими були завжди. Я повторюю обіцянку своєї матері і також обіцяю служити своєму народові до кінця свого життя - довгого або короткого", - сказав король.

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