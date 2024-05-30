Ціла будівля у вогні: на Алтаї згоріла таємна дача Путіна

Поки причина загоряння невідома, але вже зрозуміло, що від будівлі нічого не залишилося.

https://glavred.net/world/vse-zdanie-v-ogne-na-altae-sgorela-sekretnaya-dacha-putina-10569293.html Посилання скопійоване

На Алтаї згоріла дача Путіна / Колаж: Главред, фото: "Сирена"

На Алтаї згоріла таємна дача російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє російське видання "Сирена".

Вона розташована в Онгудайському районі Республіки Алтай. Повідомляється, що фото пожежі, які розлетілися в Мережі, були зроблені сьогодні, 30 травня. Причина загоряння поки що невідома.

На Алтаї згоріла дача Путіна / фото: росЗМІ

Що відомо про дачу Путіна на Алтаї

Інформація про секретну дачу диктатора Путіна з'явилася 2010 року. Повідомляється, що на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів. Однак офіційно це є нібито санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", який належить Газпрому.

відео дня

У 2011 році на території цього "санаторію" з'явилася охорона, яка заявляла, що охороняє об'єкт, "призначений для відпочинку вищих осіб держави". У самому Газпромі, за даними видання, заявляли, що комплекс потрібен нібито для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів і прийому зарубіжних гостей". Водночас місцеві опозиційні діячі неодноразово стверджували, що Путін безпосередньо пов'язаний із цією дачею.

На Алтаї згоріла дача Путіна / фото: росЗМІ

Також повідомляється, що в цей комплекс входить спецгосподарство, огороджене сходовими територіями і фермою, де розводять маралів. Варто зазначити, що раніше ходили чутки про те, що Путін нібито купається в крові цих оленів.

Є дані, що саме в цьому місці розташований "бункер Путіна", розрахований для 100 тисяч осіб.

Палац Путіна під Геленджиком - що відомо про бункери Путіна

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії розпочали роботи з добудови секретного підземного об'єкта для евакуації кремлівської верхівки в разі ядерного удару по Москві. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, посилаючись на джерело, повідомляє, що масштабне будівництво розгорнулося біля московського аеропорту "Внуково", який ще з часів СРСР готували на випадок ядерної війни.

Також у мережу потрапили таємні кадри так званого Палацу Путіна на мисі Ідокопас під Геленджиком.

Видання New York Post опублікувало знімки розкішного особняка, де проживає президент РФ Путін разом зі своєю молодою співмешканкою, матір'ю його дітей, гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред