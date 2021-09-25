Війська РФ залишилися у Білорусі: ЗСУ фіксують тисячі військових в прикордонних з Україною районах

Військові підрозділи РФ продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі - Залужний / УНІАН

Збройні Сили України встановили, що Росія не повертає всі свої військові підрозділи до пунктів попередньої дислокації після завершення бойових навчань Захід-2021. У маневрах були задіяні 19 батальйонно-тактичних груп, які з'явилися в якості посилення, як на російській, так і на білоруській територіях. У кожній групі - близько тисячі осіб, і вони виконують завдання в Південному військовому окрузі, в районах, наближених до українських кордонів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що російсько-білоруські навчання, згідно з офіційною версією, вже завершені, але масового повернення військових підрозділів до Росії наразі не фіксується. До маневрів підключали 19 батальйонно-тактичних груп, які з'явилися на території двох держав.Читайте такжеАтака з Білорусі або прорив з Криму і Донбасу: Гордон зробив прогноз про нову військову операцію РФ

"Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що відбулося урочисте закриття (навчань "Захід-2021"), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення до пунктів постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на посилення. А їх було 19 на сьогодні, вони з'явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", - зазначив Залужний.

За словами воєначальника, військові підрозділи РФ, як і раніше, виконують свої завдання в Південному військовому окрузі біля кордонів з Україною. Причому кожна з таких груп налічує близько 1 000 людей.

"Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону", - сказав військовий.

Реклама

Також він уточнив, що певні переміщення фіксуються, тому що декотрі військові брали участь у голосуванні на виборах до Держдуми РФ.

"Але розслаблятися зовсім ми сьогодні не можемо", - підкреслив Валерій Залужний.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що навчання Росії і Білорусь Захід-2021 стали викликом для України. У відповідь Київ починає свої військові маневри спільно з НАТО. При цьому він не виключив посилення російсько-українського конфлікту на Донбасі за рішенням Кремля.

Навчання Росії та Білорусі біля кордонів України

Військові навчання РФ і республіки Білорусі Захід-2021 відбулися з 10 по 16 вересня на території двох держав. У маневрах були задіяні близько 200 тисяч людей з особового складу, приблизно 80 одиниць літаків і вертольотів, а також 760 одиниць бойової техніки країн. Навчання називали найбільшими військовими маневрами у Європі за чотири десятиліття.

За два дні до старту маневрів Захід-2021 стало відомо про появу на аеродромі Барановичі у Білорусі, який знаходиться в 430 кілометрах від Києва, винищувачів Су-30СМ. Військові літаки перекинули до РБ в рамках заходів зі створення спільного навчально-бойового центру двох країн.

Україна через війну з Росією і складні політичні відносини з офіційним Мінськом розглядала навчання в якості потенційної загрози національній безпеці держави. Київ ретельно вивчав ситуацію на кордоні з республікою Білорусь.