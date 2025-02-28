ОНЛАЙН: Зеленський і Трамп підписують угоду про мінерали, усі подробиці

Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він уже зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Текстовий онлайн зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні, найважливіші моменти зустрічі
Ми підпишемо угоду щодо мінералів сьогодні, – Трамп
"У нас дуже чесна угода з Україною. Це велике зобов'язання з боку США", – заявив він.
Ось так ввічливо Трамп зустрічав українського президента. А ще кілька днів тому він називав Зеленського диктатором.
"Він добре одягнений сьогодні", - пожартував Трамп, показуючи на Зеленського.
Зеленський зустрівся з сенаторами перед візитом до Трампа
Фото з Зеленським опублікувала сенаторка з Міннесоти Емі Клобушар.
"Дійсно хороша двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого дому. Ми з Україною", — написала сенаторка.
У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Трампа.
У Мережі вже розлетілося відео з моментом, як під'їжджає котедж Зеленського. Президент України Володимир Зеленського виходить з машини і тисне руку Трампу. Під пильною увагою камер він показує жест - великий палець догори.
Дивіться відео із зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа:
Повідомляється, що у Вашингтоні вже почалася особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред