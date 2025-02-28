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ОНЛАЙН: Зеленський і Трамп підписують угоду про мінерали, усі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2025, 18:30
93
Президент України прибув до Вашингтона, де планується підписання угоди про метали.
Зеленський, Трамп
Зеленський зустрівся з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він уже зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Текстовий онлайн зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні, найважливіші моменти зустрічі

Сортування за хронологією
18:48

Ми підпишемо угоду щодо мінералів сьогодні, – Трамп

"У нас дуже чесна угода з Україною. Це велике зобов'язання з боку США", – заявив він.

18:46

Ось так ввічливо Трамп зустрічав українського президента. А ще кілька днів тому він називав Зеленського диктатором.

відео дня

"Він добре одягнений сьогодні", - пожартував Трамп, показуючи на Зеленського.


18:35

Зеленський зустрівся з сенаторами перед візитом до Трампа

Зеленский в Вашингтоне
Зеленський у Вашингтоні

Фото з Зеленським опублікувала сенаторка з Міннесоти Емі Клобушар.

"Дійсно хороша двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого дому. Ми з Україною", — написала сенаторка.

18:33
Зеленский Трамп
Зеленський і Трамп зустріч

У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Трампа.

У Мережі вже розлетілося відео з моментом, як під'їжджає котедж Зеленського. Президент України Володимир Зеленського виходить з машини і тисне руку Трампу. Під пильною увагою камер він показує жест - великий палець догори.

Дивіться відео із зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа:

Зеленський і Трамп
Зеленський зустрівся з Трампом / фото: скріншот

Повідомляється, що у Вашингтоні вже почалася особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Новина доповнюється...

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