Вакцина Pfizer на 90% захищає від COVID-19 дітей від 5 до 11 років - нове дослідження

Вакцинацію від коронавірусу дітей від 5 до 11 років у США ще не схвалили / Фото Reuters

Вакцинація від коронавірусу препаратом американської фармкомпанії Pfizer на понад 90% ефективна для запобігання симптоматичних інфекцій у дітей від 5 до 11 років.

Як повідомляє The Associated Press, у серпні та вересні було проведено дослідження, в якому взяли участь 2268 дітей. Вони отримали два щеплення низької дози вакцини або плацебо з різницею в три тижні. Кожна доза становила одну третину тієї, яка дається підліткам і дорослим.

Експерти підрахували, що низька доза вакцини була ефективна майже на 91%, виходячи з 16 випадків COVID-19 серед дітей, яким ввели плацебо, проти трьох заражень серед вакцинованих учасників дослідження.

У жодного учасника не зареєстрували серйозного перебігу захворювання, проте вакциновані все ж таки мали значно легші симптоми, ніж нещеплені діти.

"Крім того, у маленьких дітей, яким було зроблено щеплення з низькою дозою, виробився такий же високий рівень антитіл, що протистоять коронавірусу, як у підлітків і молодих людей, яким були зроблені щеплення зі звичайною дозою", — йдеться в матеріалі.

Реклама

Зазначимо, що вакцинацію від коронавірусу дітей від 5 до 11 років в США поки що не схвалили. Експерти припускають, що якщо регулятори дозволять використання низької дози препарату від Pfizer, то вакцинація цієї вікової групи почнеться вже на початку листопада.

Вакцинація дітей від коронавірусу

Вакцинація дітей від коронавірусу має сенс, однак, враховуючи українські реалії і те, що в Україні досі не вакциновані групи ризику, було б логічним всі сили пускати на те, щоби прищеплювати дорослих, тому що вони частіше займають лікарняні ліжка, вважає лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

У липні лікарський регулятор ЄС схвалив використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna для вакцинації підлітків 12-17 років.

Влітку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни Європи, які мають намір незабаром вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції, відтермінувати цей процес.

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинацію підлітків з 12 років, але віддає пріоритет віковій групі, оскільки, за статистикою захворювань, в Україні більше нових випадків зараження серед дорослих.