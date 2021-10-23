УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вакцина Pfizer на 90% захищає від COVID-19 дітей від 5 до 11 років - нове дослідження

23 жовтня 2021, 07:33

Якщо використання низької дози препарату компанії Pfizer буде схвалено, то щеплення цій віковій групі дітей почнуть робити вже на початку листопада.

вакцина Pfizer
Вакцинацію від коронавірусу дітей від 5 до 11 років у США ще не схвалили / Фото Reuters

Вакцинація від коронавірусу препаратом американської фармкомпанії Pfizer на понад 90% ефективна для запобігання симптоматичних інфекцій у дітей від 5 до 11 років.

Як повідомляє The Associated Press, у серпні та вересні було проведено дослідження, в якому взяли участь 2268 дітей. Вони отримали два щеплення низької дози вакцини або плацебо з різницею в три тижні. Кожна доза становила одну третину тієї, яка дається підліткам і дорослим.

Експерти підрахували, що низька доза вакцини була ефективна майже на 91%, виходячи з 16 випадків COVID-19 серед дітей, яким ввели плацебо, проти трьох заражень серед вакцинованих учасників дослідження.

У жодного учасника не зареєстрували серйозного перебігу захворювання, проте вакциновані все ж таки мали значно легші симптоми, ніж нещеплені діти.

"Крім того, у маленьких дітей, яким було зроблено щеплення з низькою дозою, виробився такий же високий рівень антитіл, що протистоять коронавірусу, як у підлітків і молодих людей, яким були зроблені щеплення зі звичайною дозою", — йдеться в матеріалі.

Реклама

Зазначимо, що вакцинацію від коронавірусу дітей від 5 до 11 років в США поки що не схвалили. Експерти припускають, що якщо регулятори дозволять використання низької дози препарату від Pfizer, то вакцинація цієї вікової групи почнеться вже на початку листопада.

Вакцинація дітей від коронавірусу

Вакцинація дітей від коронавірусу має сенс, однак, враховуючи українські реалії і те, що в Україні досі не вакциновані групи ризику, було б логічним всі сили пускати на те, щоби прищеплювати дорослих, тому що вони частіше займають лікарняні ліжка, вважає лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

У липні лікарський регулятор ЄС схвалив використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna для вакцинації підлітків 12-17 років.

Влітку Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни Європи, які мають намір незабаром вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції, відтермінувати цей процес.

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинацію підлітків з 12 років, але віддає пріоритет віковій групі, оскільки, за статистикою захворювань, в Україні більше нових випадків зараження серед дорослих.

viber
коронавірус новини України та світу коронавірус в Україні COVID-19 коронавірус новини вакцина Pfizer
Зараз ви переглядаєте новину «Вакцина Pfizer на 90% захищає від COVID-19 дітей від 5 до 11 років - нове дослідження». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний романГороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економіїФінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії "Кривава" повня 20 жовтня: астролог розповіла про небезпеку для кожного знака зодіаку"Кривава" повня 20 жовтня: астролог розповіла про небезпеку для кожного знака зодіаку Кличко оголосив про червону зону у Києві вже найближчими днямиКличко оголосив про червону зону у Києві вже найближчими днями Після потепління в Україні вдарить мороз: синоптик назвав датиПісля потепління в Україні вдарить мороз: синоптик назвав дати

Останні новини

09:29

До чого сняться діти: тлумачення відомих сонників

09:00

Холостячка 2: учасників проекту перевірили на поліграфі - Огневич розпрощалася відразу з трьома

08:56

Путін пояснив, чому Росія продовжуватиме агресію проти України Погляд

08:30

Коронавірус в Україні 23 жовтня: за добу виявили понад 23 тис. нових хворих на COVID-19

08:07

Понад 8 гривень, але менш як 20: у КМДА уточнили, на скільки подорожчає проїзд у метро в столиці Відео

Реклама
07:33

Вакцина Pfizer на 90% захищає від COVID-19 дітей від 5 до 11 років - нове дослідження

06:58

На зустрічі Путіна і Байдена буде не до України Погляд

06:00

Газ як зброя Путіна і криза у Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2 Відео

05:30

Надя Дорофєєва топлес заінтригувала фанатів і показала "те, що важливіше за все"

05:15

Загроза застосування Путіним ядерної кнопки: військовий експерт оцінив ризики

05:12

Швидкий запуск ПП-2 під загрозою зриву: у ФРН пояснили терміни сертифікації труби Газпрому Відео

04:39

День рекламіста 2021 в Україні: оригінальні привітання та прикольні картинки

04:15

Зняла бікіні й одягла хіджаб: Настя Каменських позувала в традиційному арабському вбранні в ОАЕ

03:38

До чого сняться парфуми: тлумачення відомих сонників

03:35

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 25-31 жовтня: кращі дні

02:45

Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети Відео

02:31

У МОЗ розповіли, за якої умови почнуть послаблювати карантин Відео

01:40

Боїться Україну: експерт пояснив, навіщо Росія проводить навчання в анексованому Криму

01:26

Експерти підрахували, які знаки зодіаку найчастіше вакцинуються від COVID-19 Відео

00:56

Названі речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто підняти

Реклама
00:30

Зірка Жіночого кварталу в образі розпусної Барбі блиснула голими принадами

22 жовтня, п'ятниця
23:56

У МЗС України вигадали, як зламати газову монополію Росії

23:32

Лікарі назвали найкорисніше вино та оптимальну дозу

23:10

Україна входить у пік пандемії: в РНБО спрогнозували кількість жертв від COVID-19 на добу Відео

22:49

"Моє серце розбите": Алек Болдвін вперше прокоментував вбивство українки на зйомках "Іржі" Відео

22:44

Насувається потужний циклон: погода "налякає" українців раптовим похолоданням

22:27

У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

21:59

Десятирічна дитина під час тихої години в онколікарні вистрілила собі в голову із травмату Відео

21:56

Кулеба назвав головну умову добросусідських відносин із Путіним

21:37

ЄС взимку загрожують великі збитки: Зеленський закликав вирішити газову кризу і запропонував РФ угоду

21:18

У центрі міста відкрилася нова локація Intense Project: караоке, нічний клуб і ресторан-тераса новости компании

21:06

Гучний скандал: з Косово терміново висилають російських дипломатів

20:50

Всі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загального "відпочинку" Відео

20:38

Україна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий постачати Європі 55 млрд кубометрів газу Відео

20:17

Відома дієтологиня розповіла, якою має бути ідеальна вечеря

20:08

Данілов розповів, коли Кабмін вирішить питання з поставками газу

19:59

Діти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами" Відео

19:47

У Порошенка є шанси, поки народ не зрозуміє, що він повертається Погляд

19:36

"Тікали та нацьковували собак": мешканці Рівненщини шокували медиків дикістю

19:23

У Зеленського знайшли заміну міністру оборони

Реклама
19:15

Немає щеплення - потрапив під локдаун: у Кличка заявили про умову щодо жорсткого карантину у Києві Відео

19:11

Екс-дружина Позитиву показала мокрі "булочки" в крихітному бікіні

18:55

Зеленський висунув звинувачення Росії через газову кризу Відео

18:28

Зеленського закликали втрутитися в постачання газу бюджетним організаціям

18:18

Помер Народний артист України, "прадідусь українського балету"

17:56

У Хмельницькій області пенсіонерка у власному будинку знепритомніла від переохолодження

17:48

Хмара вулкана з Іспанії над Україною: в Укргідрометцентрі оцінили небезпеку для людей Відео

17:26

"Велике будівництво": для Полтавської обласної служби 103 побудували підземний паркінг

17:15

Як записатися до лікаря в helsi.me - реєстрація й покрокова інструкція Відео

17:07

Аваков захворів коронавірусом: як себе почуває екс-міністр МВС

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти