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В Японії з'явився "двійник" Зеленського: "Три місяці відрощував бороду"

26 березня 2023, 09:19
Студент одного з японських університетів вирішив оригінальним способом підтримати Україну.
Владимир Зеленский, японский студент
В Японії з'явився "двійник" Зеленського/ Офіс президента України, скрін

Один зі студентів Кіотського університету в Японії Амікі "перевтілився" у президента України Володимира Зеленського, щоб таким чином продемонструвати підтримку Українській державі.

Хлопець заявив, що він був вражений мужністю лідера України, тому вирішив на один день стати схожим на нього. Про це розповів доктор філософії спеціальний викладач Канадського університету міжнародних досліджень Джеффрі Дж. Холл у Twitter.

Викладач повідомив, що один з випускників під час церемонії вручення дипломів університету був одягнений, як Володимир Зеленський. Також для більшої подібності хлопець відростив бороду – на це пішло три місяці.

відео дня

"Я одягнувся, як Зеленський, через репутацію президента – наймужнішої людини у світі", – пояснив своє рішення випускник університету і додав, що це не просто комедійний косплей, а висловлення підтримки Україні.

Також випускник потрапив у кадр місцевих журналістів, тримаючи в руках плакат на підтримку українського народу.

Після цього Амікі також опублікував на своїй сторінці у Twitter слова підтримки Україні.

"Я поважаю всіх українських цивільних/військових незалежно від статі. Не тільки президента Зеленського. Пам'ятаю усіх хоробрих воїнів у Києві, Харкові, Херсоні, Сєвєродонецьку, Соледарі і так далі, звісно, Героїв Азовсталі", – написав він.

Японский студент
В Японії з'явився "двійник" Зеленського/ скрін

Можливість існування двійників Путіна

Раніше про те, що в окупованих Криму та Маріуполі був не російський диктатор Володимир Путін, а його двійник, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

Також раніше Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, розповідав, як розпізнати двійника Путіна. Зазначалося, що Путін під час офіційних зустрічей тримається на значній відстані від візаві через страх отруєння і зараження. А от двійник Путіна на офіційних зустрічах виходить "практично в повний контакт" і навіть бере участь у фотосесіях, стоячи впритул з іншими людьми.

У статті Business Insider зазначають, що двійників Путіна можна відрізнити за однією ознакою – формою їхніх вух. Зазначається, що під час появи на публіці диктатора РФ можна помітити, як часто у нього "змінюється" форма вух.

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