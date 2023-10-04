У Венеції автобус злетів з естакади і загорівся: серед загиблих - українці

В Італії 3 жовтня сталася смертельна ДТП - туристичний автобус злетів з естакади поблизу італійського міста Венеція та загорівся. Загинула щонайменше 21 людина, серед них - п'ятеро українців. Кількість жертв може зрости.
Автокатастрофа сталася поблизу італійського міста Венеція. Крім українців у транспорті були також громадяни Німеччини, Франції. Загиблий водій був родом з італійського Тревізо, повідомляє видання Repubblica.
"4-річна дівчинка з серйозними опіками і з загрозою для життя доставлена в Падую в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка – громадяни України", – йдеться у повідомленні.
Про інших трьох українців деталі поки невідомі.
Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій в районі Местре. Цей район прилягає до Венеції, з'єднується з відомим містом мостом.
"Апокаліптична сцена, немає слів", - прокоментував мер Венеції Луїджі Бруньяро в соцмережі X.
Автобус спалахнув, і вогонь швидко поширився. За словами міністра внутрішніх справ Маттео Піантедосі, однією з версій такої сильної пожежі є той факт, що автобус працював на метані.
У МЗС підтвердили загибель українців
Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса, яка сталася 3 жовтня в районі Венеції Местрі, повідомляє Європейська правда.
"Відомо про п'ятьох загиблих українців, ще трьох - травмовано. Наразі їм надається необхідна медична допомога в лікарні. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти", - сказав Ніколенко.
За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов'язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.
Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями у контексті з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв'язок із родичами.
Дивіться відео - В Італії автобус зірвався з естакади:
Як повідомляв Главред, 3 вересня у Великій Британії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули три людини: українка, її 6-річний син і 15-річна падчерка. Перед цим в Україні також в автомобільній аварії загинув їхній батько.
Раніше в Австрії у смертельній ДТП загинули четверо українців - двоє дорослих і двоє дітей. Одній дитині, яка загинула, було кілька місяців, іншій – 3 роки. Відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем загиблих дітей.
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