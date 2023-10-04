У Венеції автобус злетів з естакади і загорівся: серед загиблих - українці

Серді постраждалих - 4-річна дівчинка і 50-річна жінка, у обох - серйозні опіки. Дитина знаходиться в реанімації.

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У ДТП загорівся автобус з туристами, загинули люди / Колаж: Главред, фото: twitter.com/LuigiBrugnaro, depositphotos.com

В Італії 3 жовтня сталася смертельна ДТП - туристичний автобус злетів з естакади поблизу італійського міста Венеція та загорівся. Загинула щонайменше 21 людина, серед них - п'ятеро українців. Кількість жертв може зрости.

Автокатастрофа сталася поблизу італійського міста Венеція. Крім українців у транспорті були також громадяни Німеччини, Франції. Загиблий водій був родом з італійського Тревізо, повідомляє видання Repubblica.

"4-річна дівчинка з серйозними опіками і з загрозою для життя доставлена в Падую в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка – громадяни України", – йдеться у повідомленні.

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Про інших трьох українців деталі поки невідомі.

Автобус злетів з естакади і загорівся / twitter.com/LuigiBrugnaro

Автобус пролетів крізь шлагбаум і впав неподалік залізничних колій в районі Местре. Цей район прилягає до Венеції, з'єднується з відомим містом мостом.

"Апокаліптична сцена, немає слів", - прокоментував мер Венеції Луїджі Бруньяро в соцмережі X.

Автобус спалахнув, і вогонь швидко поширився. За словами міністра внутрішніх справ Маттео Піантедосі, однією з версій такої сильної пожежі є той факт, що автобус працював на метані.

У МЗС підтвердили загибель українців

Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив, що українські громадяни є серед жертв аварії автобуса, яка сталася 3 жовтня в районі Венеції Местрі, повідомляє Європейська правда.

"Відомо про п'ятьох загиблих українців, ще трьох - травмовано. Наразі їм надається необхідна медична допомога в лікарні. За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти", - сказав Ніколенко.

За його словами, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов'язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.

Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями у контексті з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв'язок із родичами.

Дивіться відео - В Італії автобус зірвався з естакади:

Як повідомляв Главред, 3 вересня у Великій Британії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули три людини: українка, її 6-річний син і 15-річна падчерка. Перед цим в Україні також в автомобільній аварії загинув їхній батько.

Раніше в Австрії у смертельній ДТП загинули четверо українців - двоє дорослих і двоє дітей. Одній дитині, яка загинула, було кілька місяців, іншій – 3 роки. Відомо, що двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем загиблих дітей.

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