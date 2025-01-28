Знищили окупантів та захопили трофеї РФ: бійці ССО провели успішну операцію

У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдат та ще 7 окупантів.

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Бійці ССО успішно зачистили позиції противника / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

Українські бійці зачистили ворожі позиції в Курській області

Бійці ССО завдали значних втрат противнику

Воїни 8 полку захопили важливі трофеї окупантів

Бійці 8 полку під час спеціальних дій на території Курської області Росії зачистили ворожі позиції, де захопили важливі трофеї ворога. Про це йдеться в Telegram-каналі командування Сил спеціальних операцій.

Крім того, українські захисники завдали значних втрат ворогу у живій силі.

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"У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдат. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення", - повідомили в ССО.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Також оператори 8-го полку ССО захопили засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку окупантів, далекомір "ДЛ-5", тепловізійний приціл "1ПН139-1", штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом "1П87", засоби зв’язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога.

До того ж бійці знайшли документи противника.

"Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника. Працюємо далі", - підкреслили в ССО.

Операція в Курській області - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися в центрі Погребків, що на північ від Суджі, а також в лісистій місцевості на північний захід від Косиці. Окрім того, так звані російські мілблогери стверджували, що українські сили проводили контратаки під Погребками.

Нещодавно генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив, як Україна змінила правила гри на Курщині. За його словами, Росія хотіла торгувати захопленими територіями, але плани ворога провалилися.

Як писав Главред, український контрнаступ в Курській області Росії не припиняється. Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов пояснював, що ситуація для ворога там важка, у противника втрати дуже великі.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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