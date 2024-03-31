У російському Інтерполі висунули казкову версію бійні в 'Крокусі'

Російська пропаганда досі шукає "слід" західних спецслужб у теракті в "Крокус Сіті Хол".

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У Росії продовжують брехати своїм громадянам / Колаж Главреда. Фото: Скріншот відео

Керівник російського бюро Інтерполу Володимир Овчинський заявив, що західні спецслужби нібито могли курувати бійню в "Крокус Сіті Хол".

В ефірі пропагандистського шоу Овчинський зробив божевільне припущення, що терористами могли "керувати" за допомогою імплантованих чипів у їхній мозок.

"Їм відключили свідомість. Там, найімовірніше, у комплексі діяли психотропні речовини, нейропсихологічне це саме... І можливо ще, це теж покаже експертиза, можливо, чіпи вставлено!" - відповів він.

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Теракт у Крокус Сіті Хол 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

"Версія" російського Інтерполу щодо теракту в Крокус Сіті хол - дивіться відео:

Крокус Сіті Хол - теракт намагаються "прив'язати" до України

Путін двічі намагався пов'язати Україну з терактом у ТЦ "Крокус Сіті Хол" - навіть незважаючи на те, що "ІД" взяла на себе відповідальність. Увечері в понеділок диктатор країни-агресора визнав, що напад здійснили ісламісти, але додав, що "нас цікавить, хто це замовив".

Україна відкидає будь-яку причетність, називаючи бійню в Підмосков'ї операцією самого Кремля. У США ж заявляють, що відповідальність несе виключно Ісламська держава.

Картинка "Україна - "терористка" може бути використана Путіним, щоб активізувати війну, зокрема віддавши наказ про нову мобілізацію, впевнені експерти.

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