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У Росії заклянчили перемовини і поскаржилися, що Україна і Захід ставлять Москву "на місце"

18 березня 2023, 18:30
Агресор Росія висунула абсурдні вимоги до України щодо завершенню розв'язаної Кремлем війни і очікує, що їх, мовляв, хтось почне виконувати.
Захарова, санкції
Захарова вибухнула хотілками і "зажадала зняття санкцій" з Росії / Колаж скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Представниця Міністерства закордонних справ країни-окупанта РФ Марія Захарова заявила, що Москва, мовляв, "відкрита до пропозицій України і Заходу" щодо початку, мовляв, "політико-дипломатичного" процесу з завершення розв'язаної росіянами війни. Однак Росії "не подобаються" жорсткі вимоги, які висувають їй Україна і західний світ. У відповідь Москва "висуває" свої абсурдні ініціативи.

На сайті МЗС РФ опублікували її пропагандистську риторику, в рамках якої вона зазначила, що в Білому домі розкритикували так званий "мирний план" Китаю щодо України, а в Держдепі США підкреслили свої наміри продовжити постачання Києву озброєнь для захисту від російської військової агресії.

За словами Захарової, Росія, мовляв, готова до "політико-дипломатичних пропозицій України і Заходу", але Москві, мовляв, "не подобається", коли її ставлять на місце.

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"Зі свого боку ми неодноразово заявляли, що відкриті до дійсно серйозних пропозицій Заходу і України щодо політико-дипломатичного вирішення кризи, проте мова ультиматумів для нас неприйнятна", - сказала представниця російського МЗС.

Більш того, у своїй дивній заяві спікерка зовнішньополітичного відомства країни, яка напала на Україну, підкреслила, що для "миру" потрібно, мовляв, піти на "масштабні поступки Росії". Москва, сміє вимагати, мовляв, припинення постачань Україні західної зброї, нових територіальних реалій і скасування всіх санкцій".

У Кремлі клянчать перемовини в України і Заходу

Канцлер ФРН Олаф Шольц телефонував директору РФ Володимиру Путіну в грудні минулого року і вимагав від нього забрати своїх окупантів з території України.

Також він вимагав знайти політичний спосіб для завершення війни. Путін, у свою чергу, поскаржився, що Київ посилився завдяки Заходу і ні про що не збирається говорити з Москвою.

У січні Шольц сказав, що знову буде телефонувати Путіну, щоб той вивів війська з України і припинив війну, яку розв'язав. У Кремлі відразу ж захотіли "поспілкуватися", але російському директору ніхто так і не набрав.

У лютому Москва клянчила перемовини в України "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента у відповідь сказали, що РФ не прагне до реального врегулювання і намагається уникнути відповідальності за скоєні злочини.

Дивіться відео ТСН - Росія випрошує зброю та боєприпаси в Африці та на Близькому Сході

Війна Росії проти України:

МЗС Росії Марія Захарова війна Росії та України мирні переговори з Росією
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