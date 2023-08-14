У Росії сталась 'бавовна' неподалік нафтового родовища: що відомо

Кількість постраждалих наразі невідома.

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За твердженням пропагандистів, палає АЗС / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Неподалік Талінського нафтового родовища в Нягані у Махачкалі ввечері 14 серпня стався гучний вибух. За твердженням місцевих ЗМІ, палає у районі нафтобази.

Російський Telegram-канал "Baza"пише про щонайменше шістьох поранених, усі госпіталізовані у важкому стані з опіками. Надзвичайну подію підтверджують і федеральні пропагандистські ЗМІ, зокрема "ТАСС".

На опублікованих кадрах видно, як велика хмара диму піднімається над населеним пунктом. Заграва видніється за кілька кілометрів.

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Разом з тим, прокремлівський Telegram "Mash" уточнює, що займання сталося на території місцевої АЗС. Вогнем охоплено десяток машин. Станом на 22:00 за місцевим часом пожежа продовжила поширюватися. Точна кількість жертв і постраждалих невідома.

Дивіться, як горить у Махачкалі:

Вибухи в Росії та на окупованих територіях

ЗСУ продовжують бити по логістиці та місцях скупчення окупантів. Наприклад, сьогодні, 14 серпня, було підтверджено удар по командному пункту росіян в Маріуполі. Раніше там же було знищено ворожу казарму.

Нещодавно "бавовна" відгриміла і в окупованих Олешках - "подаруночки" ЗСУ спіймали склади БК загарбників.

Згідно з даними експертів, пошкодження під час вибухів 12 серпня отримав і Кримський міст.

Аналітики роблять висновки, що Україна почала атакувати окупантів "роями" БПЛА. Таким чином, безпілотники перевантажують російську ППО і роблять удари успішнішими.

Постійно щось горить і вибухає у самій Росії. До слова, 10 серпня після "бавовни" загорівся склад одного з ЖК в Одинцово. Наступного дня прогримів вибух у самій Москві. Російська ППО нібито збивала "українські" дрони.

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