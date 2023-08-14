У Росії сталась 'бавовна' неподалік нафтового родовища: що відомо

Неподалік Талінського нафтового родовища в Нягані у Махачкалі ввечері 14 серпня стався гучний вибух. За твердженням місцевих ЗМІ, палає у районі нафтобази.
Російський Telegram-канал "Baza"пише про щонайменше шістьох поранених, усі госпіталізовані у важкому стані з опіками. Надзвичайну подію підтверджують і федеральні пропагандистські ЗМІ, зокрема "ТАСС".
На опублікованих кадрах видно, як велика хмара диму піднімається над населеним пунктом. Заграва видніється за кілька кілометрів.
Разом з тим, прокремлівський Telegram "Mash" уточнює, що займання сталося на території місцевої АЗС. Вогнем охоплено десяток машин. Станом на 22:00 за місцевим часом пожежа продовжила поширюватися. Точна кількість жертв і постраждалих невідома.
Дивіться, як горить у Махачкалі:
Вибухи в Росії та на окупованих територіях
ЗСУ продовжують бити по логістиці та місцях скупчення окупантів. Наприклад, сьогодні, 14 серпня, було підтверджено удар по командному пункту росіян в Маріуполі. Раніше там же було знищено ворожу казарму.
Нещодавно "бавовна" відгриміла і в окупованих Олешках - "подаруночки" ЗСУ спіймали склади БК загарбників.
Згідно з даними експертів, пошкодження під час вибухів 12 серпня отримав і Кримський міст.
Аналітики роблять висновки, що Україна почала атакувати окупантів "роями" БПЛА. Таким чином, безпілотники перевантажують російську ППО і роблять удари успішнішими.
Постійно щось горить і вибухає у самій Росії. До слова, 10 серпня після "бавовни" загорівся склад одного з ЖК в Одинцово. Наступного дня прогримів вибух у самій Москві. Російська ППО нібито збивала "українські" дрони.
Вас можуть зацікавити новини: