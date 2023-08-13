Україна почала атакувати окупантів 'роями' БПЛА: розкрито головну ціль

Частина БПЛА, які атакували вночі Кримський півострів, на думку експертів, могла уразити військові об'єкти ЗС РФ.

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ЗСУ роблять все, щоб вивести з ладу російську ППО / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, скріншот

Україна, наймовірніше, почала завдавати по російських військах на окупованих територіях масованих ударів дронами-камікадзе.

До таких висновків дійшли експерти з Defense Express, аналізуючи, зокрема, атаку по базі росіян у Новоозерному, яку, за даними Міноборони РФ, нібито атакувало 20 дронів. Аналітики погоджуються, що в ту ніч ППО окупантів таки працювала.

Водночас 4 з 20 випущених БПЛА таки могли уразити військовий об'єкт, допускають експерти, зауважуючи, що теза росіян про нібито "пригнічені системами РЕБ безпілотники" (так званий "новояз" кремлівської пропаганди) вже вказують на певну успішність ударів. Як це було, до прикладу, в Москві.

відео дня

Якщо окупанти не брешуть про 20 БПЛА, то, пояснюють експерти, це може свідчити про те, що "самі удари стають концентрованими".

Безпілотники перевантажують російську ППО і роблять удари успішними.

"Справа в тому, що такі засоби не відрізняються унікальними характеристиками, які гарантують подолання протиповітряної оборони, але дешеві та масові. І за рахунок саме цього фактору можливо застосовувати значну кількість дронів, так званий "рій" для удару по одному об'єкту. Бо кожен ЗРК має обмеження у вигляді канальності - кількості цілей, які може одночасно обстрілювати і перевантажувати ворожі засоби ППО, що дозволяє уразити визначені цілі", - йдеться у матеріалі видання.

Вибухи в Криму

У ніч на 12 серпня в районі окупованих Феодосії та Новоозерному прогриміли вибухи. Очевидці повідомляли про проліт ракет, на деяких відео потрапила робота російських ЗРК. Однак самі окупанти подробиць атаки не розкривали.

Крім того, цієї ж ночі Кримський міст огорнули стовпи диму. Рух на об'єкті призупиняли. В результаті цієї повітряної атаки Кримський міст міг щонайменше отримати пошкодження, вважає експерт Іван Ступак.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомили про "десятки ліквідованих і поранених" окупантів, а контррозвідники прозвітували про успішний удар по логістичній базі ЗС РФ неподалік Євпаторії.

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