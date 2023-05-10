У РФ заявили про "атаку" дронів на полігон у Воронезькій області: 14 військових постраждали

Два начинені вибухівкою безпілотники нібито впали на полігон і поранили російських військових, які там перебували.

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У Воронезькій області заявили про атаку дронів з вибухівкою на полігон/ Facebook, УНІАН

У Воронезькій області країни-агресорки РФ заявили, нібито у ніч на середу, 10 травня, два безпілотники "атакували" полігон.

Внаслідок цього постраждали 14 російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, нібито два дрони, які були начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння.

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"Два безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області. За даними "Бази", це сталося сьогодні вночі. Два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що 72-а бригада Збройних сил РФ зазнала розгромних втрат і під натиском 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ втекла зі своїх позицій на Бахмутському напрямку. Про це 9 травня повідомив лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Але, як уточнив Андрій Білецький – командир тактичної групи "Азов", що входить до складу 3-ї ОМБр – площа звільненої території навіть більша, ніж говорив "кухар" Путіна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін під час свого виступу на параді 9 травня у Москві не говорив про якісь суттєві зміни у веденні війни проти України. Проте він повторив пропагандистські тези про те, що Захід нібито веде глобальну "війну" проти Росії. Глава Кремля хотів переконати росіян, начебто РФ успішно протистоїть Заходу. Такі заяви і така спрямованість промови Путіна вказують на те, що він не збирається змінювати щось у свої планах щодо України і готує російське суспільство до затяжної війни.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в України є всі необхідні ресурси, зокрема зброя, для того, щоб відвоювати території, які були захоплені російською окупаційною армією з 24 лютого. Глава Держдепу зазначив, що мова йде не лише про озброєння, а й про підготовку людей.

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