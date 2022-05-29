Залізний Краб б'є на 40 кілометрів: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібру

Артилерійська установка AHS Krab має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм.
Збройним силам України передадуть самохідні гаубиці 155 мм натовського калібру для захисту від агресії РФ.
Польща передає Україні 18 сучасних самохідних гаубиць, повідомляє Рolskieradio.
За даними джерела з урядових кіл, мова йде про оснащення трьох артилерійських дивізіонів.
Польща також підготувала сотню українських артилеристів в управлінні цим озброєнням.
Завдяки польській допомозі в українців є, щонайменше, 24 західних самохідних гармати-гаубиці.
AHS Krab
Артилерійська установка має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і довжиною 52 калібру.
На рівнинній місцевості установка може розвивати до 30 км/ч, максимальна швидкість руху САУ по дорогах з асфальтовим покриттям становить 60 км/ч. Запас ходу самохідної гаубиці на повних баках становить 400 км.
Характеристика
- Вага 48 тонн
- Довжина 12,05 м
- Ширина 3,60 м
- Висота 3,00 м
- Обслуговування 5
- Калібр 155 мм
- Максимальна скорострільність - 6 пострілів в хвилину
- Доступна стрільба серіями-САУ може випустити 3 снаряди за 10 секунд
- Максимальна дальність стрільби - 40 км.
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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.
Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.
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