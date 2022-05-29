Залізний Краб б'є на 40 кілометрів: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібру

Самохідні гаубиці Krab / MON RP

Збройним силам України передадуть самохідні гаубиці 155 мм натовського калібру для захисту від агресії РФ.

Польща передає Україні 18 сучасних самохідних гаубиць, повідомляє Рolskieradio.

За даними джерела з урядових кіл, мова йде про оснащення трьох артилерійських дивізіонів.

Польща також підготувала сотню українських артилеристів в управлінні цим озброєнням.

Завдяки польській допомозі в українців є, щонайменше, 24 західних самохідних гармати-гаубиці.

AHS Krab

Артилерійська установка має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і довжиною 52 калібру.

На рівнинній місцевості установка може розвивати до 30 км/ч, максимальна швидкість руху САУ по дорогах з асфальтовим покриттям становить 60 км/ч. Запас ходу самохідної гаубиці на повних баках становить 400 км.

Характеристика

Вага 48 тонн

Довжина 12,05 м

Ширина 3,60 м

Висота 3,00 м

Обслуговування 5

Калібр 155 мм

Максимальна скорострільність - 6 пострілів в хвилину

Доступна стрільба серіями-САУ може випустити 3 снаряди за 10 секунд

Максимальна дальність стрільби - 40 км.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки, пишуть німецькі ЗМІ.

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