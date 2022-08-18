В РФ чоловік сам на себе написав заяву в поліцію, бо він не підтримує війну в Україні/ Фото ілюстративне: Reuters

У Росії доноси на тих, хто виступає проти війни в Україні, перейшли на новий рівень. Один росіянин з Підмосков'я сам на себе написав заяву в поліцію, бо не підтримує війну.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Обережно, Москва". Зазначається, що такий інцидент стався з 29-річним жителем Красногірська, що під Москвою.

Хлопець доніс на себе в поліцію і розповів, що він розфарбував один із будинків у кольори українського прапора. Крім цього, він зробив напис "Ні війні".

Проте згодом росіянин "розкаявся" і, щоб спокутувати "провину", вирішив заявити на себе у поліцію.

Він сам попросив покарати його згідно зі статтею про дискредитацію російської окупаційної армії. Після цього на росіянина склали протокол, і тепер йому загрожує штраф.

Раніше повідомлялося, що 71-річна росіянка "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.

Нагадаємо, одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим через вибухи, закотила істерику і розплакалася, так не хотіла лишати "насиджене місце" в Алушті. Відео її неадекватної поведінки потрапило у мережу.

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