У РФ група чиновників вимагає у Путіна "повернутися до загальновизнаних кордонів" – ISW

Чиновники написали відкритого листа "особам, які приймають рішення" у російській владі". Причиною вимоги вони називають підрив дамби Каховської ГЕС.

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Чиновники в РФ вимагають у Путіна "повернутися до загальновизнаних кордонів"/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

У країні-агресорці Росії група нинішніх та колишніх російських муніципальних чиновників просять Кремль, щоб РФ повернулася до "загальновизнаних" кордонів через наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Вони підписали відповідний відкритий лист.

Таке звернення підтримали представники муніципальної влади Москви і Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські чиновники подали такий лист "особам, які приймають рішення" у російській владі". Також вони його подали безпосередньо до міністра оборони РФ Сергія Шойгу і міністра з надзвичайних ситуацій РФ Олександра Курєнкова.

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Причиною вимоги повернутися до "загальновизнаних" кордонів підписанти листа називають наслідки підриву окупантами Каховської гідроелектростанції. Російські чиновники нібито хвилюються, що це спричинить проблеми в екосистемі планети, питаннях охорони здоров’я та економіки, при чому наслідки цих проблем будуть відчуватися навіть упродовж десятиліть.

У відкритому листі російські чиновники також вказали на те, що дії російського диктатора Володимира Путіна починаючи з 24 лютого минулого року стали причиною катастрофічних подій. Проте при цьому у листі не називають причиною їхньої вимоги повернутися до "загальновизнаних" кордонів продовження російських воєнних злочинів проти українського народу.

"Російські посадовці, не пов’язані з Кремлем, можливо, використовують громадську стурбованість екологічною та гуманітарною ситуацією, пов’язаною з руйнуванням дамби ГЕС, щоб висловити опозицію війні в Україні, не критикуючи безпосередньо самих військових дій. Кремль широко висуває умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які мають антивоєнні настрої, можуть використати знищення ГЕС, щоб висловити свою опозицію війні в дуже обмеженій формі", – зазначили аналітики ISW.

Війна в Україні

В Інституті вивчення війни розповіли, що Сили оборони України продовжують наступальні операції на фронті. Війська просуваються в Запорізькій і Донецькій областях. Російські окупанти повертаються на позиції на лівому березі Херсонщини, де поступово сходить вода.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що українські пілоти зможуть освоїти управління західними винищувачами F-16 за 4 місяці, оскільки раніше військові вже демонстрували свою здатність вчитися з випередженням, коли отримували інші озброєння. Україна отримає бойові літаки не раніше, ніж наступного року.

Політичний філософ Олександр Морозов зазначав, що з подій на Каховській ГЕС, дамбу якої російські окупанти підірвали у ніч на 6 червня, почалася друга фаза війни РФ проти України. Ця фаза супроводжується контрнаступом українських військових, на який російський диктатор Володимир Путін спробує відповісти наступом російської окупаційної армії. Проте така спроба окупантів буде невдалою.

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