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У Польщі офіційно перейменували Калінінград: у Кремлі вибухнули істерикою

Дмитро Відоменко
10 травня 2023, 16:14 оновлено 10 травня, 16:25
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Польські чиновники прийняли рішення перейменувати Калінінград в Крулевець - у відповідь кремлівський глашатай Дмитро Пєсков вибухнув істерикою.
Польща, Калінінград
У Польщі офіційно перейменували Калінінград на Крулевець / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У Польщі Комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни (частина Головної геодезичної служби країни), вирішила офіційно називати Крулевцем (Królewiec) місто Калінінград, яке зараз входить до складу країни-агресора Росії. Про це повідомило польське видання Rzeczpospolita.

Члени комісії додали, що Калінінградська область тепер теж повинна називатися Крулевецькою.

У комюніке зазначили, що зміна набуде чинності з дня оголошення, тобто у вівторок 9 травня 2023 року.

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Комісія зі стандартизації географічних назв при внесенні змін врахувала, що "місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець", і що нинішня російська назва є штучною і не пов'язана ні з містом, ні з областю.

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, відповідного, серед іншого, за прийняття рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", – заявили польські чиновники.

Така новина негайно викликала роздратування серед верхівки влади країни-агресора Росії, які озвучив штатний кремлівський глашатай Дмитро Пєсков.

"Це вже навіть не русофобія, це якісь процеси на межі з божевіллям, що відбуваються в Польщі", - цитує його тамтешнє пропагандистське агентство ТАСС.

Погрози Росії Литві через блокаду Калінінграда

Литва 18 червня 2022 року відповідно до санкцій Євросоюзу проти Росії ухвалила рішення припинити транзит ряду підсанкційних російських товарів в Калінінградську область. Губернатор Антон Аліханов сказав, що заборона Вільнюса торкнулася близько 50% всіх вантажів, які перенаправлялися з інших регіонів РФ. Калінінград потрапив фактично в сухопутну блокаду.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російському ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза миру виходить від англосаксів" - додав депутат.

Представник МЗС РФ Марія Захарова 8 липня того ж року вибухнула ультиматумом на адресу Литви. Мовляв, якщо ситуація з перевезенням товарів в Калінінград не буде врегулювання, Москва застосує жорсткі заходи. Мовляв, російська сторона не буде довго чекати.

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