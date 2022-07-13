Європа дозволила РФ возити в Калінінград підсанкційні товари

Європа частково розблокувала Калінінград/ depositphotos, Reuters

Європейська комісія дозволила Росії перевозити підсанкційні товари в Калінінградську область і з нього. Але дозволяється використовувати лише залізничний транспорт. Про це стало відомо з додаткових вказівок, які опублікувала комісія.

"Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно з заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов'язань держав-членів здійснювати ефективний контроль", - йдеться в повідомленні.

Обсяг транзиту можуть контролювати держави-члени ЄС. При цьому вони будуть орієнтуватися на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів або схеми торгівлі".

"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений в будь-якому випадку незалежно від виду транспорту", - додали в тексті вказівок.

Росії все також забороняється ввозити санкційні товари на територію Євросоюзу.

Єврокомісія про блокаду Калінінграда / Скриншот

Єврокомісія про блокаду Калінінграда / Скриншот

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Погрози Росії Литві через блокаду Калінінграда

Литва 18 червня відповідно до санкцій Євросоюзу проти Росії ухвалила рішення припинити транзит низки підсанкційних російських товарів до Калінінградської області. Губернатор Антон Аліханов сказав, що заборона Вільнюса торкнулася близько 50% всіх вантажів, які перенаправлялися з інших регіонів РФ. Калінінград потрапив фактично в сухопутну блокаду.

Голова Комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов сказав, що у Москви нібито з'явилася можливість вирішити проблему транзитної блокади Калінінграда "будь-якими обраними шляхами".

Представниця МЗС РФ Марія Захарова 8 липня вибухнула ультиматумом на адресу Литви. Нібито, якщо ситуацію з перевезенням товарів до Калінінграда не буде врегульовано, Москва застосує жорсткі заходи. Мовляв, російська сторона не буде довго чекати.

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