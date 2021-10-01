В обхід України: Газпром почав качати газ по Турецькому потоку у ще одну країну

Хорватія почала отримувати російський газ по Турецькому потоку / Газпром

Російський газовий монополіст компанія Газпром з 1 жовтня почала постачання газу за новим маршрутом - через газопровід Турецький потік до Угорщини та Хорватії.

"Сьогодні почалися поставки російського природного газу в Угорщину і Хорватію за новим маршрутом - через газопровід Турецький потік і далі по національних газотранспортних системах Болгарії, Сербії та Угорщини", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Газпрому.

У російській газовій монополії уточнили, що поставки за цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини і завершенню розширення в Болгарії та Сербії національних газотранспортних систем, де оператори Булгартрансгаз ЕАД і GASTRANS D.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції.

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Довідка: Турецький потік - експортний газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проектна потужність - 31,5 млрд куб.м газу на рік. Турецький потік призначений для поставок газу в Туреччину і в країни Південної і Південно-Східної Європи транзитом через турецьку територію. Поставки газу здійснюються в обхід території України.

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Транзит газу до Хорватії: що відомо

Як відомо, газопроводи у складі "українського коридору" забезпечують транзит газу в напрямку Словаччини. У Словаччині газопровід розділяється, одна з гілок переходить до Чехії, інша - до Австрії.

У свою чергу Австрія відіграє важливу роль у доставці природного газу до Італії, Угорщини, Словенії та Хорватії.

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Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.